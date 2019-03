La portavoz del Gobierno de Murcia: "Pedimos a Ciudadanos que no apoye esta moción de censura antes de que la Justicia lo resuelva"

La portavoz del Gobierno de la Región de Murcia y consejera de Cultura, Noelia Arroyo, ha asegurado en una entrevista en Espejo Público que su partido no está buscando un candidato alternativo a Pedro Antonio Sánchez después de que se haya admitido a trámite la moción de censura del PSOE contra el presidente de la Región.

Con esta medida, si no se presenta una moción de censura alternativa a la socialista, Pedro Antonio Sánchez no podrá disolver la Cámara y convocar elecciones, por lo que solo podría desactivarla presentando su dimisión.

Arroyo asegura que el presidente de Murcia "tiene la confianza y el compromiso con todos los murcianos" y añade que "la Justicia todavía no se ha pronunciado" sobre la culpabilidad de Sánchez y subraya que "en el Gobierno de la Región de Murcia, por encima de todo está ser justo y no condenar a personas inocentes y Pedro Antonio Sánchez no tiene motivos para irse".

Sobre las declaraciones de Albert Rivera en Onda Cero, que ha asegurado que han preparado "un acuerdo para que firmemos PSOE, Podemos y Ciudadanos" para poner en marcha una "moción con un decreto de convocatoria electoral", la portavoz del Gobierno de la Región de Murcia asegura que "nos encontramos en la recta final para que resuelva la Justicia" este caso y asegura que este tema se resolverá con rapidez. No obstante, pide a Ciudadanos que "no apoye esta moción de censura antes de que la Justicia resuelva" y asegura que solo hay dos opciones: "o hacer presidente al candidato que propone el PSOE o ser justos".

Noelia Arroyo pide a Ciudadanos que no sume sus votos al PSOE y a Podemos para hacer presidente a Rafael González, el candidato de los socialistas y del que dice "no cuenta con el apoyo de los ciudadanos de Murcia".

La portavoz del Gobierno de Murcia dice que la estrategia de los socialistas es clara, porque el candidato que proponen "lleva más de 20 años queriendo entrar al Gobierno con denuncias políticas y nunca la Justicia ha dado la razón a esas denuncias".

Preguntada sobre las posibles imputaciones en el caso Púnica después de que se destapen varias conversaciones que confirmarían la relación entre Pedro Antonio Sánchez y el 'conseguidor de la Púnica', en las que se habla de lavar la imagen del actual presidente de Murcia en las redes sociales para optar a su cargo, Arroyo responde de manera tajante: "No le sacaron el contrato, nunca se firmó nada, nunca se contrató nada y nunca se acordó nada. El propio presidente nunca ha negado que hubiera reuniones", pero matiza que nunca se ha firmado nada.

Sobre quienes han dicho que el PP en Murcia no está cumpliendo el pacto con Ciudadanos, Arroyo asegura que "el pacto se está cumpliendo hasta las comas, se está cumpliendo todo lo relacionado con las medidas de creación de empleo" y matiza que "la interpretación política que hace el presidente sobre el punto 'si me imputan me iré', es la misma que hace Ciudadanos en toda España menos en Murcia y además el presidente no está imputado, solo ha ido a declarar como investigado".

En cuanto a este pacto, Noelia Arroyo subraya las palabras que ya dijo Sánchez y dice que "si le imputan se irá" y añade que "él va a cumplir su palabra" pero reprocha que "si es inocente, ¿quién va a reparar el daño?".