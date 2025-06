Última hora de Santos Cerdán y del informe de la UCO en directo: Dimite Santos Cerdán

Según detalle el informe de la UCO, se presenta a Koldo García como a una especie de tutor de Ábalos, el cual es la persona que le proporciona dinero y a la que le regaña cuando gasta demasiado.

En el momento en el que Ábalos le asegura no tener "un duro", este le responde: "Te has gastado 470.000 euros en dos años... no me jodas".