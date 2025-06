Feijóo descarta una moción de censura y ve sospechoso que Sánchez y Vox coincidan

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha expresado que es sospechosa la coincidencia entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Vox en plantear una moción de censuraque está abocada al fracaso. Feijoó ha asegurado que, a pesar de que agradece que Vox apoyara una supuesta moción de censura del PP, no entiende la estrategia, sabiendo que, a pesar de este apoyo, no cuentan con la mayoría para que esta salga adelante.

Tal y como ha recordado, Vox ya vio los resultados de presentar y perder las dos mociones que han presentado hasta ahora y que ahora mismo sus 33 diputados no son suficientes para realizar la moción en solitario, ya que el mínimo exigible para sacar adelante una moción son 35. Feijóo ha reiterado que el motivo por el que no se plantean realizarla es no tener los números suficientes y porque está convencido de que aún no ha salido a la luz todo lo relacionado con el PSOE.

Ha relatado que aún no se ha abierto juicio oral contra el fiscal general del estado, Álvaro García Ortíz, ni contra el exministro José Luis Ábalos; no se ha abierto la instrucción contra Cerdán, y la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, tienen también causas pendientes. "Por eso me invita a hacer la moción de censura, porque pretende que la haga en la mitad del libro de las corrupciones del sanchismo, pero yo me quiero leer el libro completo para tomar la decisión oportuna en el momento oportuno", ha declarado el líder del PP, quien ha agregado que no acepta consejos "de gente indecente".

El PP, ha afirmado, debe establecer una estrategia para echar a Sánchez porque España "solo tiene salida cuando Sánchez salga" y en eso va a seguir trabajando su formación. "Sabemos lo que tenemos que hacer, lo haremos cuando toque y en este momento una moción de censura está abocada al fracaso", ha insistido.

Feijóo ha asegurado de nuevo que el presidente está implicado en los presuntos casos de corrupción que afectan al Partido Socialista y que debería explicar "todo el halo de corrupción" en el que "ya estaba impregnado desde los primeros meses en los que asume el Gobierno después de la moción de censura" a Mariano Rajoy.

"Estamos empezando a ver que las primeras mordidas en los contratos públicos son contratos públicos que licitó el gobierno anterior, lo cual quiere decir que de la moción de censura a la corrupción por mordidas y comisiones hubo solución de continuidad", ha añadido.

Vox carga contra el PP

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado que si el PP quisiera, Sánchez no duraría ni media hora en Moncloa. Ha exigido al PP presentar una moción de censura para convocar elecciones generales y no quedarse en comparecer "para no decir absolutamente nada y suplicar que (Sánchez) se someta a la acción de la justicia".

Según ha expresado, la moción de censura serviría además para "retratar" a los socios del Gobierno y a todos los diputados del Congreso.

