Última hora crisis del PSOE e informe de la UCO, en directo: reacciones y dimisión de Santos Cerdán

Las grabaciones realizadas por el ex asesor ministerial Koldo García revelan que le dijo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que Santos Cerdán habría intentado "colocar" a gente de Acciona en ese departamento el mismo día de la toma de posesión de Óscar Puente como su sucesor en el cargo. La conversación se remonta al 23 de noviembre de 2023 y tiene como interlocutores al propio Koldo y a Ábalos.

"Santos ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas de Justo, de Acciona", le dice García. "¿Ahora mismo?", quiere saber Ábalos. "No, el día que estuvimos aquí", le precisa pero el ex ministro insiste: "¿Y esto cuándo?". "El día de la investidura de Óscar, ¿no le vistes?", le contesta. "Sí, en la toma de posesión", valida Ábalos.

Ante lo que Koldo continúa: "Ah, sí eso, bueno, perdona, vale, me he explicado mal. Y está intentando colocar a un par de personas que le ha pedido Acciona". "Qué cabrón", espetó el ex ministro. "Jefe, que no somos tontos, es decir, que yo lo sé todo. Lo único que estoy diciendo es que Santos tiene mano para colocar un par de personas y que Óscar sí le escucha", reitera Koldo. "Sí, claro, totalmente", confirma Ábalos.