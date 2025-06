Última hora de la crisis del PSOE y del informe de la UCO en directo: dimisión de Santos Cerdán y reacción de Sánchez

Tras la dimisión de Santos Cerdán, Víctor de Aldama, el empresario involucrado en el caso Koldo dijo: "Denuncié este hecho hace meses".

"Me sorprenden las declaraciones de Pedro Sánchez, que salga como que no se ha enterado de nada, como si no supiera nada y que haya dicho que pide perdón", declaró. "Creo que no es correcto", opinó.