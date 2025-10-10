Koldo sugiere en una conversación con Cerdán que Ábalos fue cesado "por corrupto": "¿Esta cabezonada del presi?"

Koldo pide dinero a Cerdán para que Ábalos "se quite de en medio". Se trata de una conversación entre el exasesor del exministro de Transportes y el ex número 2 del PSOE extraída de un informe de la UCO.

"El jefe, como digo yo, que sigo llamándole el jefe... Según cree él se le debe 450. Si le das 300 va a decir que sí y se va a quitar de en medio. De esos 300, en cuánto se los des porque va a ser a través mío, yo me voy a quedar con 100". Esta conversación la grabó el propio Koldo ocho meses después de que José Luis Ábalos fuera destituido en el Ministerio y en la secretaría general del PSOE.

En la charla entre Koldo y Cerdán se habla sin deja entrever presuntas comisiones por obras: "Queda Sevilla, que eran 100, la de Tarragona que eran 80 y pico casi 90,

Además de hablar de dinero con Santos Cerdán, también le dice algo muy relevante: sugiere que Ábalos fue cesado "por corrupto", algo que Moncloa siempre ha negado. "¿Esta cabezonada del presi? José no es un corrupto. Hazme caso", asegura Koldo. "Lo suyo hubiera sido que le hubieran dado una Embajada", responde Cerdán, ahora en la cárcel de Soto del Real.

El guardaespaldas considera injusto el trato a Ábalos e insiste en defenderlo: "Los presidentes autonómicos lo llaman (a Ábalos). Le dicen yo no sé lo que has hecho José, pero me da igual como si has violado a tu hija. Después de lo que has hecho por Pedro y por el partido que te traten así es una canallada".

Koldo también aprovecha para que Cerdán le busque trabajo a su mujer: "Y que mi gorda, que es Patricia tenga algo, no sé cómo lo puedes hacer o cómo me puedes ayudar en eso". "Quedamos para vernos y te digo", le contesta.

Pero a su mujer no es a la única a la que quiere ayudar Koldo: "Te voy a pedir un favor personal, Nicoleta, la chica rumana, no solo hay que valer para follar, ella está en paro, ella se quiere ir a Valencia. Hay alguna fórmula de que consigamos trabajo en Valencia."

Las relaciones entre los miembros del 'caso Koldo' no siempre fueron fluidas. En otro episodio de esas conversaciones, Koldo le confiesa al exministro Ábalos que ha amenazado a Santos Cerdán con desvelar "una grabación hecha en Pamplona".´

El Supremo rechaza suspender las declaraciones de Ábalos y Koldo

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente rechaza la petición de la defensa de Cerdán de suspender las declaraciones del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García fijadas para los días 15 y 16 de octubre.

Los abogados avisaron al magistrado de que esos días "cuentan con señalamientos judiciales coincidentes" en otras sedes judiciales que fueron fechados con "anterioridad". Pero el magistrado sostiene que en la documentación aportada solo consta que una de las cuatro causas penales a las que hace referencia se trata de una causa que se encontraba en situación de prisión provisional el pasado marzo, aunque no se precisa si dicha situación persiste. Y concluye que no puede suspender las declaraciones para los días 15 y 16, "al no haberse justificado" que los abogados tengan otros señalamientos.

El exministro asegura que justificará sus ingresos "no declarados" que ha detectado la UCO en su último informe y añade que él nunca ha usado el término "chistorras". "Pregúntele a quien hable de chistorras, yo no lo he dicho en mi vida", ha contestado al ser preguntado el citado informe donde se indica que Koldo García y su exmujer usaban palabras en clave como chistorras, soles y lechugas para referirse a los billetes que manejaban.

