El juez rechaza devolver a Koldo sus móviles y le emplaza a dar "explicaciones" en su próxima declaración en el Supremo

Koldo García no tendrá los móviles que se le intervinieron en su detención. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, rechaza devolver los dispositivos que la guardia civil incautó cuando entraron en la casa de Koldo García porque la "ingente cantidad de documentación" que hay en su interior todavía no ha permitido que los investigadores hayan completado su análisis. Koldo García insistió hace unos días en que sin esos dispositivos no podía ejercer su defensa con todas las garantías e instó al juez a acordar la "suspensión de las actuaciones" hasta que sus abogados no tuvieran los referidos dispositivos. Pero para el juez esta argumentación no es válida y pone como ejemplo que en la investigación de la causa Santos Cerdán se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Otro de los razonamientos que expone el juez para descartar que esto no es "en absoluto necesario para garantizar el derecho de defensa" de Koldo García son los informes de la Guardia Civil dónde según el magistrado se consignan, describen y reproducen todas las informaciones.

El juez le ofrece dar explicaciones en su próxima declaración

En la providencia a la que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, el juez instructor emplaza a Koldo García a dar explicaciones en el Tribunal Supremo el próximo jueves. Cuando comparecerá de nuevo como imputado y ya con el último informe de la UCO en la mesa del magistrado. "Él mismo podrá ofrecer cualquier explicación o hipótesis alternativa a la que contienen en los mencionados informes policiales", explica el juez instando a Koldo a que incluso puede dar más información de "cualesquiera otros mensajes que pudieran hallarse en sus propios terminales".

Koldo García declarará un día después que José Luis Ábalos. Se espera que el juez le pregunté por algunas de las nuevas informaciones que contenía el último informe de la guardia civil, como presuntas "chistorras" que para los investigadores era un lenguaje en clave para referirse a billetes de 500 euros.

Koldo dice que las chistorras no eran billetes

En una entrevista telefónica en Espejo Público, Koldo García ha negado las conversaciones y referencias que se le atribuyen por parte de la UCO. "Cuando hablo de chistorras, hablo de embutidos y lo voy a demostrar", ha defendido el exasesor de José Luis Ábalos que ha reclamado "prudencia" y ha insistido en que es inocente.

