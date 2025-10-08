Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Caso Koldo

El juez rechaza devolver a Koldo sus móviles y le emplaza a dar "explicaciones" en su próxima declaración en el Supremo

El magistrado responde así a la petición de Koldo, que pedía "suspender las actuaciones" hasta que no le hicieran entrega de los móviles incautados.

Koldo García, durante años asesor del exministro José Luis Ábalos.

Koldo pide "suspender las actuaciones" hasta que no le hicieran entrega de los móviles incautados | EFE

Publicidad

David Ávila
Publicado:

Koldo García no tendrá los móviles que se le intervinieron en su detención. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, rechaza devolver los dispositivos que la guardia civil incautó cuando entraron en la casa de Koldo García porque la "ingente cantidad de documentación" que hay en su interior todavía no ha permitido que los investigadores hayan completado su análisis. Koldo García insistió hace unos días en que sin esos dispositivos no podía ejercer su defensa con todas las garantías e instó al juez a acordar la "suspensión de las actuaciones" hasta que sus abogados no tuvieran los referidos dispositivos. Pero para el juez esta argumentación no es válida y pone como ejemplo que en la investigación de la causa Santos Cerdán se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Otro de los razonamientos que expone el juez para descartar que esto no es "en absoluto necesario para garantizar el derecho de defensa" de Koldo García son los informes de la Guardia Civil dónde según el magistrado se consignan, describen y reproducen todas las informaciones.

El juez le ofrece dar explicaciones en su próxima declaración

En la providencia a la que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, el juez instructor emplaza a Koldo García a dar explicaciones en el Tribunal Supremo el próximo jueves. Cuando comparecerá de nuevo como imputado y ya con el último informe de la UCO en la mesa del magistrado. "Él mismo podrá ofrecer cualquier explicación o hipótesis alternativa a la que contienen en los mencionados informes policiales", explica el juez instando a Koldo a que incluso puede dar más información de "cualesquiera otros mensajes que pudieran hallarse en sus propios terminales".

Koldo García declarará un día después que José Luis Ábalos. Se espera que el juez le pregunté por algunas de las nuevas informaciones que contenía el último informe de la guardia civil, como presuntas "chistorras" que para los investigadores era un lenguaje en clave para referirse a billetes de 500 euros.

Koldo dice que las chistorras no eran billetes

En una entrevista telefónica en Espejo Público, Koldo García ha negado las conversaciones y referencias que se le atribuyen por parte de la UCO. "Cuando hablo de chistorras, hablo de embutidos y lo voy a demostrar", ha defendido el exasesor de José Luis Ábalos que ha reclamado "prudencia" y ha insistido en que es inocente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Patxi López asegura que son "habituales" los pagos en efectivo en el Senado y Congreso, pero el PSOE le corrige

El portavoz del PSOE, Patxi López, en el Congreso

Publicidad

España

El president de la Generalitat, Carlos Mazón

Mazón califica de "machismo repugnante" las críticas a su comida en El Ventorro el día de la DANA

Begoña Gómez

La Complutense se persona como perjudicada en el caso 'Begoña Gómez' para reclamar la reparación del posible daño económico

Koldo García, durante años asesor del exministro José Luis Ábalos.

El juez rechaza devolver a Koldo sus móviles y le emplaza a dar "explicaciones" en su próxima declaración en el Supremo

Urtasun
Tauromaquia

Choque en la coalición por los toros: Fracasa la iniciativa contra la protección cultural de la tauromaquia con la abstención del PSOE

Ione Belarra en el Congreso
Embargo armas

Podemos votará a favor de la convalidación del decreto de embargo de armas en el Congreso

Almeida a su llegada al edificio derrumbado
Colpaso edificio

Almeida apunta al material de obra apilado en el edificio de la calle Hileras como hipótesis del derrumbe

El alcalde de Madrid subraya que "todavía es aventurado hablar de las causas exactas"; la Policía Judicial asume la investigación tras un colapso que dejó unos 150 m³ de escombros.

Koldo García, durante años asesor del exministro José Luis Ábalos.
Koldo

Koldo García: "La forma de hablar en la vida privada puede ser malinterpretada"

Koldo García ha entrado en Espejo Público a través del teléfono móvil para dar algunas declaraciones.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

Feijóo anuncia que el PP citará a Pedro Sánchez en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado: "Está tan pringado como ellos"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante un pleno en el Congreso de los Diputados

Belarra acusa al Gobierno de hacer "electoralismo barato con un genocidio" y califica de "fake" el embargo de armas

Gabriel Rufián durante una intervención en el Congreso de los Diputados

Rufián considera "casi un honor" la querella del juez Peinado en la que le reclama 70.000 euros

Publicidad