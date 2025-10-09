Detenidos dos menores de edad por filtrar datos personales de Pedro Sánchez y otros ministros

El pasado 22 de septiembre, la Audiencia Nacional abrió una investigación bajo secreto tras descubrirse una filtración de datos personales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros. Según fuentes policiales, la Policía Nacional ha detenido a dos personas, ambos menores de edad, por su posible implicación en este caso que también salpicó a miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Los agentes de la Comisaría General de Información (CGI) fueron los encargados de llevar a cabo las detenciones, que se realizaron en Cataluña y Albacete. El objetivo principal era dar con la persona o personas que se escondían tras el alias 'N4TOX', han explicado fuentes policiales.

Este nombre era utilizado por un supuesto hacker que reivindicó públicamente la filtración y difundió los datos personales a través de la red social 'Telegram'.

Filtraron la dirección del presidente

Este nuevo episodio se suma a otro caso anterior ocurrido en julio, cuando la Policía Nacional también detuvo a dos jóvenes de menos de 20 años por difundir datos personales del presidente del Gobierno, de varios ministros y de otras personalidades públicas, entre ellas periodistas.

En aquella ocasión, los arrestos tuvieron lugar en Las Palmas dentro de una causa que el Juzgado Central de Instrucción Número 1 declaró secreta por afectar directamente a altas personalidades del Estado y del Gobierno.

En esa filtración previa, se divulgaron documentos con el DNI, la fecha de nacimiento y la dirección del Presidente del Gobierno, aunque no se hizo público su número de teléfono. Sin embargo, algunos ministros como María Jesús Montero, Félix Bolaños o Fernando Grande-Marlaska sí vieron comprometidos sus datos, al igual que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán.

También se vieron implicados exdirigentes del PP, entre ellos María Dolores de Cospedal y Rafael Catalá. La publicación original fue realizada por un usuario bajo un seudónimo, y posteriormente otro usuario del mismo canal volvió a difundirla, amplificando su alcance en las redes.

Además de políticos, también se vieron perjudicados periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación. Entre los nombres que aparecían figuraban el ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Todos ellos se encuentran investigados en el Tribunal Supremo el 'caso Koldo'.

Fuentes cercanas confirmaron que los especialistas de la Comisaría General de Información y del CNI analizaron más de 500 páginas filtradas, las cuales circularon tanto por Telegram como por espacios de la dark web.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com