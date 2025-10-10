Última hora de la DANA Alice en España, en directo: Alerta roja en Alicante y Murcia por fuertes lluvias

Las intensas lluvias provocadas por la DANA mantienen en alerta a cuatro comunidades del sur peninsular. Entre ellas, se mantiene la alerta roja en la Región de Murcia y en la Comunidad Valenciana por acumulaciones de hasta 180 litros en 12 horas, según la Aemet.

Murcia mantiene la alerta roja en el Campo de Cartagena y en la localidad de Mazarrón por un precipitación acumulada de 60 litros en una hora o 180 litros en 12 horas. También en la vega del Segura hay nivel naranja por lluvias de hasta 30 litros en una hora o 100 litros en 12 horas, más probables en el sur y este de la zona.

En la Comunidad Valenciana, el aviso rojo solo afecta a la provincia de Alicante, donde en el litoral sur están previstos hasta 180 litros en 12 horas. En la provincia de Valencia la alerta es naranja en todo el litoral además de en puntos del interior sur, con lluvias que precipitarán entre 40 y 60 litros en una hora o 100 litros en 12 horas; En Castellón, en amarillo, se prevén entre 20-30 litros en una hora.

La Aemet advierte de que con la alerta roja el riesgo es extremo con fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto.

