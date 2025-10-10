DANA
Última hora de la DANA Alice en España, en directo: Alerta roja en Alicante y Murcia por fuertes lluvias
Sigue en directo la última hora de la DANA Alice en España. Alerta en cuatro comunidades por lluvia con Murcia y la Comunidad Valenciana en rojo.
Las intensas lluvias provocadas por la DANA mantienen en alerta a cuatro comunidades del sur peninsular. Entre ellas, se mantiene la alerta roja en la Región de Murcia y en la Comunidad Valenciana por acumulaciones de hasta 180 litros en 12 horas, según la Aemet.
Murcia mantiene la alerta roja en el Campo de Cartagena y en la localidad de Mazarrón por un precipitación acumulada de 60 litros en una hora o 180 litros en 12 horas. También en la vega del Segura hay nivel naranja por lluvias de hasta 30 litros en una hora o 100 litros en 12 horas, más probables en el sur y este de la zona.
En la Comunidad Valenciana, el aviso rojo solo afecta a la provincia de Alicante, donde en el litoral sur están previstos hasta 180 litros en 12 horas. En la provincia de Valencia la alerta es naranja en todo el litoral además de en puntos del interior sur, con lluvias que precipitarán entre 40 y 60 litros en una hora o 100 litros en 12 horas; En Castellón, en amarillo, se prevén entre 20-30 litros en una hora.
La Aemet advierte de que con la alerta roja el riesgo es extremo con fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto.
Última hora de la DANA Alice en España, en directo | Intervalos nubosos en el norte de las Islas Canarias
Se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, y poco nubosos en el resto de zonas, según la Aemet para las Islas Canarias. Las temperaturas estarán con pocos cambios o en ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas de interior y con viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste de las islas montañosas, en especial de madrugada.
Última hora de la DANA Alice en España, en directo | Más de 70 litros por metro cuadrado en Cartagena
Las lluvias registradas en las últimas horas por la llegada de la DANA Alice han dejado acumulaciones destacadas en el litoral y el Campo de Cartagena, superando los 70 litros por metro cuadrado en algunos puntos. La mayor cantidad se ha registrado en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de La Gola, con 70,4 litros por metro cuadrado, seguida de Playa Honda, con 61,3 litros, y la EBAR de Cabo de Palos, con 55,8 litros.
Última hora de la DANA Alice en España, en directo | 42 l/m2 en zonas de Alicante
La DANA Alice ha dejado esta madrugada 42,1 litros por metro cuadrado en Xàbia, en la provincia de Alicante, que estará en aviso rojo por acumulados de 180 l/m2 en 12 horas desde las 10:00 horas hasta las 23:59 horas. Según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), también ha habido acumulados de 41,1 l/m2 en Benitaxell (Alicante); 38,6 l/m2 en Miramar (Valencia); 38,2 l/m2 en Sueca (Valencia); y 36,8 l/m2 en Oliva (Valencia). Ontinyent (Valencia) ha acumulado 34,6 l/m2; Gandía (Valencia), 30,8 l/m2; Dénia (Alicante), 29,7; en la capital valenciana, 14,3 l/m2; y Sagunto (Valencia), 11,6 l/m2, entre otros registros.
Última hora de la DANA Alice en España, en directo | Reabren los colegios en Ibiza y Formentera
Los colegios de Ibiza y Formentera retoman su actividad hoy tras suspender las clases por el paso de la DANA Alice. Sin embargo, alertan que la DANA todavía no ha pasado y que hay que estar alerta. Igualmente, se mantiene activado el índice de gravedad 1 (IG-1) del Pla Meteobal por lluvias y tormentas.
Última hora de la DANA Alice en España, en directo
Buenos días y gracias por seguir la última hora de la DANA Alice en España. Se mantiene activada la alerta roja en Murcia y Alicante por fuertes lluvias.
