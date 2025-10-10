El Gobierno se muestra tranquilo tras la propuesta de Trump de expulsar a España de la OTAN y la oposición carga contra Sánchez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado un nuevo frente diplomático con España tras sugerir que el país podría ser expulsado de la OTAN por no cumplir los compromisos de gasto en defensa.

Durante una comparecencia en la Casa Blanca junto al presidente finlandés, Alexander Stubb, Trump afirmó que "España no tiene excusa para no aumentar su presupuesto militar" y que "quizás deberían expulsarla de la Alianza". Añadió que los aliados se comprometieron a elevar el gasto al 5 % del PIB, un objetivo que Madrid ha rechazado.

El mandatario recordó que en la última cumbre de la OTAN los países acordaron incrementar su inversión en defensa ante la creciente tensión internacional. Sin embargo, España defendió una "flexibilidad" en el cumplimiento de las metas, comprometiéndose solo a alcanzar el 2,1 % del PIB y priorizar la modernización de sus capacidades.

Las palabras de Trump han provocado una ola de reacciones en España, desde Gobierno hasta la oposición.

El Gobierno defiende el compromiso de España con la OTAN

Fuentes del Gobierno español han respondido con calma a las declaraciones del presidente estadounidense: "España está muy tranquila. Cumple con sus objetivos de capacidad y compromiso con la OTAN tanto como Estados Unidos".

El Gobierno insiste en que España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la Alianza Atlántica, destacando su contribución en misiones internacionales y su papel estratégico en el flanco sur de Europa.

Desde el Ministerio de Defensa recuerdan que la aportación española "no se mide solo en porcentaje del PIB", sino también en presencia operativa, tecnología y cooperación militar. Además, recalcan que las decisiones de gasto se ajustan a las capacidades y prioridades de cada socio.

Feijóo: "El problema no es España, es Sánchez"

El líder del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, ha aprovechado las declaraciones de Trump para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En un mensaje publicado en la res sociales X, el dirigente popular afirma que "el problema no es España, el Problema es Sánchez".

"España es un socio creíble, orgulloso y comprometido con la OTAN. Lo seguiremos siendo. Pero Sánchez no es de fiar, y su frivolidad no debe arrastrar al país", señala Feijóo. Además añade que "nuestra nación no tiene que pagar por su irresponsabilidad" y concluye asegurado que "España no saldrá de la OTAN. Sánchez saldrá de La Moncloa".

Abascal acusa a Sánchez de poner en riesgo la seguridad nacional

El presidente de Vox, Santiago Abascal, también ha reaccionado a las palabras de Trump, responsabilizando a Sánchez de "perjudicar gravísimamente" la seguridad nacional.

"Cada día de Sánchez en el poder destruye aún más los intereses nacionales", destaca Abascal en su cuenta de X. "Sánchez es la mayor calamidad que ha tenido España en mucho tiempo", añade.

Para el líder de Vox, la advertencia de Trump demuestra que el Gobierno "ha debilitado la posición de España ante sus aliados" y "ha puesto en peligro la seguridad de los españoles".

