Horario y dónde ver el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional del domingo 12 de octubre del 2025

El próximo domingo 12 de octubre de 2025 a las 21:00 horas, se celebra el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad, uno de los más emblemáticos del año, con 105 millones de euros en premios destinados a repartir suerte entre miles de participantes. Esta fecha tan señalada coincide con la conmemoración de la Hispanidad, un día cargado de simbolismo cultural e histórico.

Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional: hora y dónde seguirlo

Para quienes no quieren perderse ni un detalle, es importante tener claro el horario. La extracción de los números se realizará el 12 de octubre a partir de las nueve de la noche en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid.

La retransmisión de este acontecimiento va más allá del juego. Es un ritual compartido por generaciones, donde muchas familias se reúnen frente a la televisión o el ordenador para vivir juntas la emoción y la esperanza de que la fortuna pueda llamar a su puerta en un día tan simbólico.

¿Qué premios reparte el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional?

Si hay algo que convierte a este sorteo en uno de los más populares del año, es su atractiva estructura de premios. El gran protagonista es el Premio Especial Acumulado, dotado con 15 millones de euros a un único décimo, una cantidad capaz de transformar radicalmente el futuro de cualquier ganador.

Pero no es el único aliciente. El sorteo también incluye un Primer Premio de 1.300.000 euros por serie, un Segundo Premio de 250.000 euros por serie y una larga lista de extracciones que permiten que miles de jugadores consigan al menos una parte de la suerte. En total, más de 37.000 décimos resultarán premiados, sin contar las centenas y terminaciones.

Con un precio de 15 euros por décimo, la relación entre coste y posibilidades resulta especialmente atractiva. Para muchos, este sorteo es visto como “el aperitivo” de lo que vendrá más adelante en diciembre con el Sorteo de Navidad, aunque con la ventaja de contar con premios millonarios inmediatos.

Más allá de los números, bombos y premios, el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad representa una oportunidad única de compartir ilusión. Quién sabe, quizá este 12 de octubre sea el inicio de una nueva historia para alguno de los miles de participantes que ya guardan su décimo con la esperanza de escuchar su número cantado en voz alta.

