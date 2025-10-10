Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La Policía israelí presenta cargos y pide prisión preventiva para la activista Reyes Rigo

Rigo fue detenida durante la intercepción de la Flotilla Global Sumud.

La activista Reyes Rigo, a la izquierda, acompañada por las otras dos mallorquinas integrantes de la Global Sumud Flotilla, Lucía Muñoz y Alejandra MartínezEuropa Press

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

Este viernes, la Policía de Israel ha presentado cargos contra la activista española Reyes Rigo. Rigo fue detenida durante la intercepción de la Flotilla Global Sumud la semana pasada y acusada de morder a una funcionaria de la prisión de Ketziot. "La Fiscalía del Néguev presentó esta mañana un escrito de acusación y una solicitud de prisión preventiva contra una ciudadana española por agredir a una guardia en la prisión de Keziot", ha detallado la Policía en un comunicado.

El escrito de acusación precisa que la acusada se negó a entrar en la celda y agredió a una guardia mordiéndole la mano. Le provocó lesiones graves, detalla el texto. "La Policía de Israel tomará medidas enérgicas contra cualquier intento de dañar símbolos gubernamentales y a funcionarios públicos, y llevará a los implicados ante la justicia", añade.

El Tribunal en Beersheva había prolongado hasta este viernes la detención de Rigo, por lo que no queda claro si, tras esta solicitud de prisión preventiva, será o no liberada.

Activistas regresan a España

El pasado lunes, un segundo grupo de 27 activistas españoles de la flotilla Global Sumud interceptada por Israel llegó a España en varios vuelos. Coinciden en la denuncia del mal trato recibido, e incluso torturas "de bajo impacto" tras su detención.

Del total de 49 españoles que viajaban en la flotilla interceptada por Israel la semana pasada, 21 regresaron el domingo a España y otros 27 lo hacían el lunes en distintos grupos desde Atenas a bordo de vuelos directos a Madrid, Bilbao y Barcelona.

La mayor parte del segundo grupo de repatriados llegó al aeropuerto de Madrid-Barajas en un avión A-400 de la Fuerza Aérea Española que les trasladó desde Atenas, a donde llegaron en otro vuelo desde Israel.

En Barajas, fueron recibidos por centenares de personas que se congregaron en las instalaciones de la terminal 2 de Barajas, por donde salieron los activistas, coreando consignas en favor de Palestina y en contra de Israel.

"¡Las niñas de Gaza no son una amenaza!", "¡No es una guerra, es un genocidio!", "¡Viva Palestina libre!" y "¡Gaza aguanta el mundo se levanta!", son algunas de las frases que corearon los congregados, además de "¡Israel asesina, Europa patrocina!" y "¡Palestina vencerá!".

