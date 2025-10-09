Trump propone "expulsar" a España de la OTAN por negarse a aumentar el gasto en Defensa: "No tienen excusa"

Donald Trump sugiere que quizás "deberían expulsar" a España de la OTAN al no cumplir el compromiso de la Alianza con respecto al gasto en Defensa. El presidente norteamericano, que ha recibido este jueves la visita de su homólogo finlandés, Alexander Stubb, ha deslizado esta propuesta al no cumplir con el nuevo objetivo de la OTAN de emplear en gasto en Defensa el 5% de su PIB.

"No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente", ha sugerido Donald Trump al presidente de Finlandia. "Deben llamarles (a España) y averiguar por qué están rezagados. Y además les va bien, por muchas de las cosas que hemos hecho", apuntó el presidente estadounidense desde el Despacho Oval.

El presidente Trump recuerda que solicitó a los miembros de la OTAN que aumentasen el presupuesto en defensa hasta el 5 % de su PIB y que España dijo que no lo iba a hacer. Además, insiste en que España es el único miembro rezagado en cuanto a los compromisos de gasto en Defensa.

"Solicité que pagaran el 5 %, no el 2 %, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España. (...) Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN", ha declarado

Tras la cumbre de los aliados de este verano, España consiguió llegar a un acuerdo con la Alianza para dedicar un máximo del 2,1 % a su presupuesto militar y pactó con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tener flexibilidad a la hora de cumplir el compromiso del 5 %.

El Gobierno pide "máxima tranquilidad"

El Gobierno pide "máxima tranquilidad" tras la propuesta del presidente de Estados Unidos de expulsar a España de la OTAN. "España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN. Y cumple con sus objetivos de capacidad tanto como Estados Unidos", aseguran fuentes del Ejecutivo consultadas por 'Europa Press'.

Objetivo: 5 % en Defensa

El pasado mes de junio, en la cumbre de la Haya, la OTAN dio un paso muy importante al actualiza el mínimo del 2% pactado en la cumbre de Gales, en 2014, al 5 % de aquí a 2035.

"Los aliados se comprometen a invertir anualmente el 5% del PIB en necesidades básicas de defensa, así como en gastos relacionados con la defensa y la seguridad, de aquí a 2035, para garantizar nuestras obligaciones individuales y colectivas", recoge el documento firmado por los 32 aliados.

Pero España se negó hasta el final y defendía que la carta de Rutte le otorgaba flexibilidad en el cumplimiento. A pesar de que el presidente Pedro Sánchez apelaba a la carta bilateral con el secretario general de la Alianza, lo cierto es que la declaración implica a todos los aliados y no incluye ninguna referencia a las peticiones de España. Por eso, ahora Donald Trump propone eliminar a España de la OTAN por incumplir el acuerdo.

Es más, fuentes de la propia OTAN reconocían a 'Europa Press' tras la cumbre de la Haya que la declaración, al aprobarse por consenso, vincula a los 32 miembros y consideran que la carta de Rutte es usada por Sánchez para "consumo interno", pero que no supone una excepción para España, ni reconoce un gasto diferente para el país.

Trump anuncia la paz en Gaza

El líder norteamericano, inmerso en la búsqueda de un acuerdo de paz entre Israel y Hamás, asegura que la de Gaza es la octava guerra que ha logrado parar, y pide para sí mismo el Premio Nobel de la Paz, que se entrega este viernes.

Trump, cuyos enviados se han reunido con Netanyahu este jueves, promete "paz duradera" en Oriente Próximo y anuncia la liberación de todos los rehenes entre el lunes y el martes.

