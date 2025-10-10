La opositora venezolana María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025

La opositora venezolana María Corina Machado ha sido reconocida este viernes por el Comité Noruego con el premio Nobel de la Paz "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", han señalado.

El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a "una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad", dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.

Habían un total de 338 candidaturas registradas por el Instituto Noruego, de las que 244 correspondían a título individual y 94 a organizaciones.

