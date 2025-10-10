Plan de paz
Última hora del acuerdo de paz de Trump para Gaza, en directo: El Gobierno de Israel aprueba la primera fase de paz con Hamás
El Gobierno de Israel da luz verde al plan de paz. Sigue aquí la última hora sobre el acuerdo.
El Gobierno de Israel ha aprobado el acuerdo inicial de paz con Hamás. Este incluye la liberación de todos los rehenes israelíes, un alto el fuego y la retirada parcial de Gaza del Ejército de Israel. "El Gobierno ha aprobado el esquema para la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como muertos", anunció la oficina del primer ministro en un mensaje en la red social 'X'.
La aprobación se ha producido tras horas de encuentro de los ministros israelíes con Netanyahu y con el enviado especial del presidente de EE.UU., Donald Trump, para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario norteamericano, Jared Kushner.
Esta ratificación de acuerdo era el último paso necesario para poner en marcha los mecanismos previstos en esta primera fase del plan de Trump, que también aceptó el jueves en la madrugada Hamás, y que prevé un alto el fuego que entre en vigor en Gaza 24 horasdespués de esta firma final.
Hamás tiene un plazo de 72 horas tras estos primeros pasos para iniciar la liberación y entrega de los rehenes al Comité de la Cruz Roja, que se producirá fuera de las cámaras y sin las ceremonias como las organizadas por Hamás en treguas anteriores.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: 20 rehenes vivos identificados en Gaza
Se estima que de los 47 rehenes israelíes que permanecen en Gaza, 20 aún estarían con vida. Entre ellos se encuentran 11 capturados durante el festival Nova y 8 en kibutzim. Se mencionan nombres como Ziv y Gali Berman, Ariel y David Cunio, Eitan Horn, Matan Zangauker y Omri Miran, además de tres soldados israelíes y dos ciudadanos extranjeros.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Retirada progresiva hasta la “Línea Amarilla”
Como parte del acuerdo, Israel se compromete a replegar sus fuerzas hasta una franja denominada “Línea Amarilla”. Esta zona permitirá al Ejército israelí mantener control sobre aproximadamente el 53 % del territorio de Gaza, mientras el resto se iría desmilitarizando gradualmente. A su vez, Israel mantendrá presencia militar indefinida a lo largo de su frontera con la Franja.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Intercambio rápido previsto de rehenes en 72 horas después del alto el fuego
Una vez ratificado el plan por el gabinete israelí, se activará el alto el fuego tras 24 horas y se abrirá una ventana de 72 horas para liberar a los rehenes. Israel ha estipulado que todos los rehenes, “vivos y muertos”, serán liberados en ese lapso. Esta fase inicial también contempla la retirada parcial del ejército israelí hasta la llamada “Línea Amarilla”.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Devolución de cuerpos de rehenes muertos: desafío pendiente
El pacto también exige que Hamás devuelva los cuerpos de 28 rehenes fallecidos. No obstante, no hay claridad sobre el tiempo que llevará este proceso. Israel establece que, por cada rehén muerto que sea devuelto, entregará 15 cuerpos de gazatíes. Las negociaciones para acordar los nombres y los mecanismos de intercambio están en curso.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Intercambio estimado: 20 rehenes por 2.000 presos palestinos
Una fuente de Hamás ha precisado que el acuerdo contempla liberar 20 rehenes israelíes aún con vida a cambio de la liberación de 2.000 prisioneros palestinos. De estos, 250 cumplen condenas de cadena perpetua y 1.700 fueron detenidos tras el 7 de octubre de 2023. La identidad exacta de los liberados palestinos aún no se ha revelado, aunque listas previas incluían figuras de alto perfil del movimiento palestino.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Israel y Hamás ratifican alto el fuego: comienza nueva fase
Israel y Hamás han firmado la madrugada del 9 de octubre de 2025 la primera fase del plan de paz, que podría marcar el principio del fin de un conflicto de dos años y dos días.
Aunque el acuerdo ya fue pactado, su entrada en vigor requiere la ratificación formal en Jerusalén, que se completó en la madrugada de este viernes. El plan incluye la liberación de rehenes y presos palestinos, con expectativas de que los primeros intercambios ocurran entre la noche del domingo y el lunes.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Israel confirma un ataque que deja unas 40 personas bajo los escombros en ciudad de Gaza
El Ejército de Israel ha confirmado que hoy ha llevado a cabo un ataque en ciudad de Gaza que ha dejado alrededor de 40 personas bajo los escombros.
Ocurre después de que hayan alcanzado un alto el fuego con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el enclave.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Acuerdo tras una larga reunión
La aprobación del acuerdo llega después de horas de reunión de los ministros israelíes con Netanyahu y con el enviado especial del presidente de EE.UU., Donald Trump, para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario norteamericano, Jared Kushner.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: ¿Qué incluye la fase inicial?
El Gobierno de Israel, reunido con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha aprobado el acuerdo inicial de paz con Hamás.
Este conlleva la liberación de todos los rehenes israelíes, un alto el fuego y la retirada parcial de Gaza del Ejército de Israel.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: EEUU enviará 200 soldados a Gaza para supervisar el acuerdo
El Ejército de Estados Unidos va a enviar a 200 soldados a Gaza. Esta medida se adopta para que se unan a las tareas humanitarias de supervisión en el marco de la implementación de la primera fase del acuerdo de paz con Hamás.
Según el Comando Central de Estados unidos, los efectivos enviados establecerán un "centro de coordinación civil-militar" en territorio israelí y palestino.
Las tropas trabajarán en conjunto con soldados de otros países como Egipto, Turquía y Emiratos Árabes Unidos como parte de un apoyo acordado al acuerdo firmado este miércoles.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Trump propone "expulsar" a España de la OTAN
El presidente estadounidense Donald Trump sugiere que quizás "deberían expulsar" a España de la OTAN al no cumplir el compromiso de la Alianza con respecto al gasto en Defensa.
Trump, que ha recibido este jueves la visita de su homólogo finlandés, Alexander Stubb, ha deslizado esta propuesta al no cumplir con el nuevo objetivo de la OTAN de emplear en gasto en Defensa el 5% de su PIB.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: 72 horas para liberar a los rehenes
Hamás tiene ahora un plazo de 72 horas para comenzar la liberación y entrega de los rehenes al Comité de la Cruz Roja.
Se va a llevar a cabo fuera de las cámaras y sin las ceremonias como las organizadas por Hamás en treguas anteriores.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: El Gobierno israelí aprueba el acuerdo inicial de paz con Hamás
El Gobierno de Israel ha aprobado hoy el acuerdo inicial de paz con Hamás, que conlleva la liberación de todos los rehenes israelíes, un alto el fuego y la retirada parcial de Gaza del Ejército de Israel.
"El Gobierno ha aprobado el esquema para la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como muertos", anunció la oficina del primer ministro en un escueto mensaje en la red social 'X'.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión de las noticias de última hora sobre el acuerdo de paz de Trump para Gaza.
El gobierno de Israel da luz verde al plan de paz, tal y como ha confirmado Netanyahu. Es cuestión de horas que el alto el fuego entre en vigor, aunque, de momento, se siguen produciendo bombardeos.
