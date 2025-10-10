Última hora del acuerdo de paz de Trump para Gaza, en directo: El Gobierno de Israel aprueba la primera fase de paz con Hamás

El Gobierno de Israel ha aprobado el acuerdo inicial de paz con Hamás. Este incluye la liberación de todos los rehenes israelíes, un alto el fuego y la retirada parcial de Gaza del Ejército de Israel. "El Gobierno ha aprobado el esquema para la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como muertos", anunció la oficina del primer ministro en un mensaje en la red social 'X'.

La aprobación se ha producido tras horas de encuentro de los ministros israelíes con Netanyahu y con el enviado especial del presidente de EE.UU., Donald Trump, para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario norteamericano, Jared Kushner.

Esta ratificación de acuerdo era el último paso necesario para poner en marcha los mecanismos previstos en esta primera fase del plan de Trump, que también aceptó el jueves en la madrugada Hamás, y que prevé un alto el fuego que entre en vigor en Gaza 24 horasdespués de esta firma final.

Hamás tiene un plazo de 72 horas tras estos primeros pasos para iniciar la liberación y entrega de los rehenes al Comité de la Cruz Roja, que se producirá fuera de las cámaras y sin las ceremonias como las organizadas por Hamás en treguas anteriores.

Recuerda que aquí puedes seguir en directo las noticias de última hora sobre el acuerdo de paz entre Hamás e Israel.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.