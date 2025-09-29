La inmigración centra el debate político: Feijóo ratifica su propuesta y el Gobierno le acusa de "estigmatizar" a los inmigrantes

Tras días dejando entrever el camino que guiará a partir de ahora su discurso migratorio, este domingo, bajo lo que han denominado como la 'Declaración de Murcia', Feijóo ha lanzado varias propuestas que van desde priorizar la inmigración "culturalmente próxima" hasta crear un visado de puntos en el que se priorizaría a inmigrantes que comparten la lengua y la cultura y que aporten mano de obra a los sectores que mas lo requieran. Ninguna de estas propuestas han sido pasadas por alto por el gobierno y por sus socios de coalición.

En el Gobierno creen que Feijóo con estas propuestas solo está tratando de competir electoralmente con Vox. "No se puede tratar desde las ocurrencias", ha criticado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, para quien el PP está en una batalla ideológica contra Vox "utilizando los derechos humanos y a los inmigrantes como moneda de cambio". Asegura que desde el PP están permanentemente "criminalizando" y "despreciando" la labor de los inmigrantes.

Montero no ha sido la única. La ministra encargada de esta rama, Elma Saiz, también ha criticado duramente al PP a quien acusa de hablar bajo un "total desconocimiento". "El PP, comprando absolutamente el marco de Vox, vuelve a vincular migración con delincuencia", ha lamentado, al tiempo que ha recordado que para casos de delitos graves o multirreincidencia nuestra legislación ya prevé la expulsión.

Junto a ellas voces como la del ministro Carlos Cuerpo que ha culpado al PP de "estigmatizar" al inmigrante o el ministro Ángel Víctor Torres que ha calificado de "puesta en escena" el plan de Feijóo.

Los socios se suman a la crítica al PP

No solo la parte socialista del Gobierno ha salido en tromba contra Feijóo por sus últimas propuestas, también Sumar. Yolanda Díaz cree que el plan del líder popular es "auténticamente inconstitucional" y que copia al del partido de Abascal. "El programa del Partido Popular es el de Vox", ha sentenciado, y ha vuelto a pedir la "regularización de las 500.000 personas migrantes que se encuentran en nuestro país con carácter inmediato".

La misma petición ha hecho Podemos, para quienes el plan de Feijóo es un "crimen de odio que debería ser juzgado y condenado como tal".

Vox ve insuficiente el plan del PP

Tampoco Vox parece conforme con el plan de los populares, en su caso les sabe a poco. En la formación de Abascal aseguran que el PP ha hecho "un paripé" este fin de semana y que les ha "copiado" el discurso. "El PP solo sabe gestionar la estafa a sus votantes", ha dicho el portavoz de Vox, José Antonio Fuster.

Piden un "cambio de leyes inmediato". "No basta con lo que diga Feijóo, ellos no lo van a hacer, lo va a hacer Vox", aseguraba.

Desde el PP se reafirman en lo anunciado

Feijóo ha querido contestar a todas estas críticas reafirmándose en su plan. Asegura que los que, como la vicepresidenta Díaz, lo tachan de inconstitucional "ni se lo han leído" e insiste en que están "concretando un mensaje ante la irresponsabilidad del gobierno y las protestas de Vox".

En la misma línea se ha pronunciado su vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, asegurando que su "vía es la sensata". "Justos y acogedores con los que vienen a contribuir y firmes con los que vienen a delinquir. Es la única manera de sacar el discurso migratorio de la emoción y hablar con razón", ha asegurado.

