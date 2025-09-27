Feijóo propone limitar las condiciones para que los inmigrantes accedan al ingreso mínimo vital

La plana mayor del Partido Popular se reúne hoy a puerta cerrada para marcar sus líneas de actuación y definir su plan migratorio ante el ascenso de Vox.

Fuentes del PP confirman a Antena 3 Noticias que pretenden limitar las condiciones para que los inmigrantes accedan al ingreso mínimo vital.

Su plan va a vincular el cobro de ayudas a que se haya cotizado en nuestro país. No bastará con estar empadronado.

Defienden los populares que para recibir hay que aportar, que los contribuyentes españoles no deben pagar ayudas que sean la única fuente de ingresos de las personas que vienen a nuestro país.

El plan diseñado por los populares plantea un endurecimiento normativo con medidas como la reforma del Código Penal para expulsar a extranjeros que cometan delitos, restricciones al uso de símbolos religiosos en espacios públicos y la priorización de la inmigración hispana frente a la africana.

La estrategia responde a la percepción de que la inmigración es uno de los principales problemas señalados por la opinión pública.

Vox intensifica su ofensiva

El partido que lidera Santiago Abascal ha desplegado campañas en puntos de España como El Ejido (Almería), donde acusa tanto a socialistas como a populares de "repartir ilegales".

Sus líderes defienden la polarización como estrategia y miran a referentes europeos como la primera ministra Giorgia Meloni en Italia o la líder de la oposición Marine Le Pen en Francia, convencidos de que la ola ultraderechista acabará consolidándose también en España.

Así las cosas, los últimos sondeos sitúan a los de Abascal entre el 15 % y el 18 % de intención de voto, cifras que igualan o superan sus mejores resultados históricos.

Vox aspira a seguir esa línea, convencido de que su futuro pasa por convertirse en alternativa de Gobierno y no en socio del PP.

