Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

España

Feijóo propone limitar las condiciones para que los inmigrantes accedan al ingreso mínimo vital

El plan de los populares va a vincular el cobro de ayudas a que se haya cotizado en España y no bastará con estar empadronado.

Alberto N&uacute;&ntilde;ez Feij&oacute;o tras la reuni&oacute;n en Aranjuez

Alberto Núñez Feijóo tras la reunión en AranjuezEuropa Press

Publicidad

Tania Taboada
Publicado:

La plana mayor del Partido Popular se reúne hoy a puerta cerrada para marcar sus líneas de actuación y definir su plan migratorio ante el ascenso de Vox.

Fuentes del PP confirman a Antena 3 Noticias que pretenden limitar las condiciones para que los inmigrantes accedan al ingreso mínimo vital.

Su plan va a vincular el cobro de ayudas a que se haya cotizado en nuestro país. No bastará con estar empadronado.

Defienden los populares que para recibir hay que aportar, que los contribuyentes españoles no deben pagar ayudas que sean la única fuente de ingresos de las personas que vienen a nuestro país.

El plan diseñado por los populares plantea un endurecimiento normativo con medidas como la reforma del Código Penal para expulsar a extranjeros que cometan delitos, restricciones al uso de símbolos religiosos en espacios públicos y la priorización de la inmigración hispana frente a la africana.

La estrategia responde a la percepción de que la inmigración es uno de los principales problemas señalados por la opinión pública.

Vox intensifica su ofensiva

El partido que lidera Santiago Abascal ha desplegado campañas en puntos de España como El Ejido (Almería), donde acusa tanto a socialistas como a populares de "repartir ilegales".

Sus líderes defienden la polarización como estrategia y miran a referentes europeos como la primera ministra Giorgia Meloni en Italia o la líder de la oposición Marine Le Pen en Francia, convencidos de que la ola ultraderechista acabará consolidándose también en España.

Así las cosas, los últimos sondeos sitúan a los de Abascal entre el 15 % y el 18 % de intención de voto, cifras que igualan o superan sus mejores resultados históricos.

Vox aspira a seguir esa línea, convencido de que su futuro pasa por convertirse en alternativa de Gobierno y no en socio del PP.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Barones del PP como Juanma Moreno y Rueda ya hablan de "genocidio" en Gaza

Juanma Moreno

Publicidad

España

Alberto Núñez Feijóo tras la reunión en Aranjuez

Feijóo propone limitar las condiciones para que los inmigrantes accedan al ingreso mínimo vital

Imagen de Trump y Felipe VI.

Trump y Felipe VI posan por primera vez juntos tras un encuentro marcado por Gaza y la ONU

Dolors Monserrat.

El PP pregunta a la Comisión Europea por la actuación del Gobierno en el rescate de Air Europa

Begoña Gómez vuelve hoy a los juzgados para comparecer por malversación y entrará de nuevo por el garaje
Caso Begoña Gómez

Begoña Gómez vuelve hoy a los juzgados para comparecer por malversación y entrará de nuevo por el garaje

Begoña Gómez
Caso Begoña Gómez

Bolaños insiste en que el juicio a Begoña Gómez es "una cacería" y la oposición les recuerda que con jurado popular no habrá 'lawfare'

La Princesa Leonor en el Palacio de Navarra
LEONOR

Primeras imágenes de la princesa Leonor como princesa de Viana en Navarra

La princesa Leonor ha dejado un mensaje en el documento original de más de 600 años en su primer acto como princesa de Viana.

El secretario general de Junts, Jordi Turull
Inmigración

Junts endurece su discurso sobre inmigración ante la amenaza de Aliança Catalana: "Quién decide cuántos caben?"

Turull vuelve a exigirle al Gobierno la competencia en inmigración, con el argumento de que en Cataluña "ya no caben más inmigrantes".

Jurado popular

Esta es la lista definitiva de candidatos a ser jurado popular en el juicio de Begoña Gómez

Ada Colau en la Global Sunat Flotilla en el Puerto de Barcelona

El barco de la flotilla en el que viaja Ada Colau no seguirá rumbo a Gaza: "Ha petado"

El secretario general del partido, Jordi Turull

Junts exige que sea Cataluña quien recaude sus impuestos y decida unilateralmente la cuota de solidaridad al Estado

Publicidad