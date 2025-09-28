Feijóo sobre inmigración: "Ni regularizarlos a todos, ni echarlos a todos. Cumplir la ley y entonces se podrá convivir"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha clausurado junto al presidente autonómico del partido, Fernando López Miras, y el alcalde de la ciudad, José Ballesta, el acto de presentación de la "Declaración de la Región de Murcia".

En un discurso marcado por la crisis de la inmigración, el líder de los populares, convencido de que la inmigración ilegal es un desafío que hay que afrontar, ha manifestado que "la inmigración ilegal es insostenible e inhumana" y ha remarcado que "los inmigrantes deben cumplir la ley" y que, de lo contrario, "se irán de nuestro país". "Ni regularizarlos a todos, ni echarlos a todos. El tema es cumplir la ley y si se cumple, entonces se podrá convivir", ha dicho.

Entre sus medidas, el llamado "visado por puntos" para, entre otras cosas, "primar la entrada de quien quiere trabajar donde falte mano de obra": "Defendemos que quien llegue lo haga con la voluntad de trabajar, de contribuir a la vida. Tal y como hacen otros países como Canadá, Australia y Reino Unido defendemos un visado por puntos que prime la entrada de quien quiere trabajar donde falte mano de obra, de quien conoce mejor nuestra cultura y de quien se puede integrar mejor", ha explicado.

Núñez Feijóo ha abierto la puerta a expulsar de España a los migrantes que comentan delitos graves o leves pero reincidentes: "Creo en una España abierta, pero firme en la defensa de la convivencia y la libertad. Tolerancia cero con el delito. Los graves implicarán que se pierda el derecho a la residencia; los que sean leves pero reincidentes también. Aquí se cumple la ley. Ellos, también. Si no, se irán del país", ha sentenciado.

Reacciones

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado que el PP "tergiverse" el fin de las ayudas sociales y las convierta en "algo negativo" al vincularlas con un "efecto llamada" a la inmigración, según informa la agencia EFE.

En declaraciones a los medios durante el I Congreso de Jóvenes Más Madrid, García ha aludido así a las palabras pronunciadas ayer por el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien dijo que el ingreso mínimo vital nació para proteger a quienes lo necesitan de verdad, "pero no para convertirse en un efecto llamada y un agravio para las familias que cotizan" a la Seguridad Social.

Así, la ministra ha replicado que, si las ayudas sociales hacen alguna "llamada", es "a la solidaridad", "la empatía" y "la buena política".

