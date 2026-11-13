La fuerza del amor, la inmigración y la vivienda como banderas de los principales partidos en el arranque de campaña para el 29-N

El Partido Popular ha elegido Badalona (Barcelona) para su primer gran acto de campaña. El líder del PP ha arrancado su intervención asegurando que comienza esta campaña "con más ganas que nunca" y reivindicando el papel de Cataluña en el futuro político del país. Feijóo ha defendido que este territorio debe ser "protagonista en la reconstrucción" y tener un papel decisivo en el cambio que propone su formación: "Quiero una Cataluña protagonista en la reconstrucción", ha afirmado ante sus simpatizantes, antes de pedir a los españoles que el próximo 29 de noviembre apuesten por abrir una nueva etapa política. Su propuesta, ha explicado, pasa por recuperar la cordialidad, el talento y la colaboración.

Feijóo promete una "auditoría del saqueo"

Feijóo también ha hecho un llamamiento a la movilización electoral y ha apelado a la unidad de España en su discurso, mencionando a las víctimas de las tragedias de Urda y Adamuz, así como a Ceuta, Cataluña y al conjunto del país. Feijóo promete una "auditoría del saqueo" cuando lleguen a la Moncloa ante, según sus palabras, una etapa marcada por la corrupción y el empeoramiento de los servicios públicos. El objetivo, según ha explicado, sería esclarecer dónde ha ido el dinero público y quiénes son los responsables de su gestión: "Los trenes peor, las autovías peor, la seguridad peor", ha señalado, utilizando las infraestructuras como ejemplo de lo que considera una pérdida de calidad en los servicios que reciben los ciudadanos.

Abascal elige Huesca y endurece su discurso contra el Gobierno

Por su parte, Santiago Abascal ha elegido Huesca para cerrar la precampaña de Vox, con un discurso marcado por las acusaciones contra el Gobierno y sus críticas a la política migratoria. El líder de Vox ha elevado el tono contra Pedro Sánchez al afirmar que "en España no hay un Gobierno, hay una mafia criminal".

Abascal ha insistido en que los próximos comicios representan una oportunidad para provocar un cambio político y ha situado la inmigración entre los principales ejes de su discurso. En este sentido, ha defendido las posiciones de su partido sobre el control migratorio y la prioridad nacional, con un mensaje especialmente duro hacia las personas extranjeras que llegan a España: "Si no los quieren en sus países, nosotros tampoco los queremos", ha afirmado.

El dirigente ha defendido que sus planteamientos no responden al odio, sino, según sus palabras, al sentido común y a la defensa de los ciudadanos españoles.

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