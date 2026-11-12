La jueza ordena el cese total de actividad de Núcleo Nacional y cierra sus sedes

La organización neonazi Núcleo Nacional tendrá que cesar por completo su actividad, cerrar sus sedes de Madrid, Burgos y Valladolid, así como bloquear los contenidos de sus perfiles en redes sociales. La medida ha sido decretada por una jueza de Gijón tras la detención a 14 integrantes del grupo, a los que ha impuesto medidas cautelares como la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del país y acudir presencialmente al juzgado de forma semanal , según informa la Dirección General de la Policía.

El pasado viernes, la Policía Nacional detuvo a los 14 miembros en Madrid (5), Valladolid (2), Asturias (3), Guadalajara, Pontevedra, Burgos y Alicante (uno en cada provincia) y realizó 12 registros, entre ellos el de la sede central del grupo en Madrid. En ellos agentes intervinieron más de 20 armas de fuego, gran cantidad de munición, armas blancas, táseres, defensas extensibles, escudos —uno de ellos táctico— y otros objetos contundentes. También se decomisó material de corte supremacista.

A los detenidos se les imputó delitos de asociación ilícita y de odio contra colectivos vulnerables y personas de ideología antagónica. Según la Policía, Núcleo Nacional captaba y adoctrinaba a jóvenes y menores, a los que inducía a participar en acciones de odio, discriminación e incitación a la violencia.

Un viaje a Ucrania

La investigación apunta a que algunos militantes viajaron en agosto a Ucrania para recibir adiestramiento paramilitar, usar armas de guerra y establecer contactos con otras organizaciones. El objetivo, según el sumario policial al que ha tenido acceso EFE, habría sido preparar un supuesto "alzamiento armado" en España.

El informe señala que el grupo habría mantenido contacto con la 12 Brigada Azov y que la finalidad del viaje era transmitir las tácticas aprendidas a la militancia en España, ya que "sin formación no va a funcionar ningún alzamiento", afirmaba en un comunicado Iván Rico Olivares, conocido como "el Rana", que ocuparía el puesto de máximo responsable. En publicaciones difundidas en redes sociales aparecen miembros del colectivo con equipamiento táctico, chalecos antibalas y realizando prácticas de tiro con fusiles de asalto tipo AK-47.

Más de 60 miembros

La Policía estima que Núcleo Nacional cuenta con unos 60 miembros repartidos por toda España. La organización estaría dirigida por un órgano llamado "La Cúpula", formado por siete personas, entre ellas 'El Rana': Alberto Gonzalo de Juan, Pugilato, David Rico Olivares, Enrique Lemus Sánchez, Jesús Antonio Ruiz, Joaquín Yebra-Pimentel Álvarez y Carlos José Coloma.

El grupo también tendría siete departamentos funcionales, como el de Redes Sociales y Propaganda, en el que figura Isabel Peralta, una de las detenidas. Además, contaría con delegaciones en Madrid/Guadalajara, Valladolid, Barcelona, Asturias, Burgos, Valencia y Murcia, y otras 13 "predelegaciones activas" en distintos puntos del país.