El PSOE ganaría las elecciones mientras que un pacto de PP y Vox no alcanzaría la mayoría absoluta, según el CIS

A falta de 17 días para las elecciones generales, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado un nuevo estudio preelectoral que sitúa al PSOE como primera fuerza. Según esta encuesta, el partido que lidera Pedro Sánchez ganaría los comicios del próximo 29 de noviembre, mientras que la suma de Partido Popular y Vox no alcanzaría la mayoría absoluta en el Congreso.

El CIS estima que el PSOE obtendría el 33,3% de los votos y entre 134 y 143 escaños. Esto le daría una ventaja de 7,8 puntos sobre el PP, que lograría el 25,5% de los sufragios y entre 98 y 106 diputados. Vox sería la tercera fuerza política, con un 18,4% de los votos y una horquilla de entre 57 y 65 escaños. Por su parte, Frente Amplio conseguiría el 4,7% de los apoyos y entre 7 y 11 escaños.

Aunque PP y Vox sumaran sus mejores resultados, alcanzarían entre 155 y 171 diputados. Por tanto, no llegarían a los 176 escaños necesarios para lograr la mayoría absoluta en el Congreso. En cambio, el PSOE podría volver a gobernar con el apoyo de otras fuerzas de izquierda, como Frente Amplio, ERC, EH Bildu, Compromís-Front Valencià, Adelante Andalucía, Podemos, BNG, Ara Més-Front Ampli y UPC. Con las estimaciones más altas, estos partidos juntos superarían los 176 escaños.

Podemos podría desaparecer

Respecto al barómetro del mes de octubre el PSOE cae ligeramente: pierde 0,7 puntos, aunque sigue siendo la fuerza más votada. Sin embargo, los populares mejoran 3,3 puntos y Vox sube 1,3. Frente Amplio retrocede 1,4 puntos. El sondeo también apunta a un posible declive de Podemos, que podría quedarse con uno o ningún escaño.

El estudio se realizó entre el 7 y el 30 de octubre y recoge las respuestas de 45.074 personas en 4.190 municipios. Tiene un margen de error de más o menos 0,5 puntos para el conjunto de la muestra. La encuesta se elaboró durante el anuncio de la convocatoria electoral y el accidente de tren de Urda.