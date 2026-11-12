Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

CIS

El PSOE ganaría las elecciones mientras que un pacto de PP y Vox no alcanzaría la mayoría absoluta, según el CIS

El Centro de Investigaciones Sociológicas vaticina que el partido de Pedro Sánchez lograría el 33,3% de los votos, 0,7 puntos menos que los que apuntaba el barómetro de hace un mes.

Rifirrafe entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados

Rifirrafe entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados Europa Press

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

A falta de 17 días para las elecciones generales, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado un nuevo estudio preelectoral que sitúa al PSOE como primera fuerza. Según esta encuesta, el partido que lidera Pedro Sánchez ganaría los comicios del próximo 29 de noviembre, mientras que la suma de Partido Popular y Vox no alcanzaría la mayoría absoluta en el Congreso.

El CIS estima que el PSOE obtendría el 33,3% de los votos y entre 134 y 143 escaños. Esto le daría una ventaja de 7,8 puntos sobre el PP, que lograría el 25,5% de los sufragios y entre 98 y 106 diputados. Vox sería la tercera fuerza política, con un 18,4% de los votos y una horquilla de entre 57 y 65 escaños. Por su parte, Frente Amplio conseguiría el 4,7% de los apoyos y entre 7 y 11 escaños.

Aunque PP y Vox sumaran sus mejores resultados, alcanzarían entre 155 y 171 diputados. Por tanto, no llegarían a los 176 escaños necesarios para lograr la mayoría absoluta en el Congreso. En cambio, el PSOE podría volver a gobernar con el apoyo de otras fuerzas de izquierda, como Frente Amplio, ERC, EH Bildu, Compromís-Front Valencià, Adelante Andalucía, Podemos, BNG, Ara Més-Front Ampli y UPC. Con las estimaciones más altas, estos partidos juntos superarían los 176 escaños.

Podemos podría desaparecer

Respecto al barómetro del mes de octubre el PSOE cae ligeramente: pierde 0,7 puntos, aunque sigue siendo la fuerza más votada. Sin embargo, los populares mejoran 3,3 puntos y Vox sube 1,3. Frente Amplio retrocede 1,4 puntos. El sondeo también apunta a un posible declive de Podemos, que podría quedarse con uno o ningún escaño.

El estudio se realizó entre el 7 y el 30 de octubre y recoge las respuestas de 45.074 personas en 4.190 municipios. Tiene un margen de error de más o menos 0,5 puntos para el conjunto de la muestra. La encuesta se elaboró durante el anuncio de la convocatoria electoral y el accidente de tren de Urda.

Última hora de las elecciones generales en directo: Sánchez en Sevilla y Feijóo en Badalona dan el pistoletazo de salida a la campaña del 29-N

Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau

Publicidad

España

Un manifestante de Núcleo Nacional el pasado 3 de octubre en Madrid

La jueza ordena el cese total de actividad de Núcleo Nacional y cierra sus sedes

Helicóptero del SEM, imagen de archivo

Muere un niño de cuatro años al caer a una balsa de agua en Ugíjar, Granada

Rifirrafe entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados

El PSOE ganaría las elecciones mientras que un pacto de PP y Vox no alcanzaría la mayoría absoluta, según el CIS

Imagen de Leire Díez, exmilitante socialista
Leire Díez

Leire Díez acusa al PP de ofrecerle dos millones para atacar a Sánchez

Imagen de Cristian Corvillo
Caso Koldo

La UCO desvela una reunión entre Pedro Sánchez y su exchófer: "Con el presidente, de lujo"

Alquiler de piso a través de Idealista
DECRETOS DE VIVIENDA

La oferta del alquiler se hunde un 20% antes de la convalidación de uno de los decretos en la Diputación Permanente

Desde la aprobación de los decretos sobre vivienda, la oferta de alquiler ha sufrido una caída del 20%. Ahora, un mes después, se convalida el principal decreto de vivienda que regula las cuestiones esenciales sobre alquiler, desahucios y fondos buitre.

Alberto Núñez Feijóo
PP

El PP promete auditar todos los ministerios tras la investigación de las pulseras antimaltrato

Los populares anuncian que revisarán el gasto del Gobierno si Feijóo gana las elecciones del 29 de noviembre, después de que la Fiscalía Europea abra una investigación por un presunto fraude con fondos europeos.

Fachada Tribunal de Cuentas

Agentes de la UCO acuden también al Tribunal de Cuentas a por información sobre presuntas donaciones irregulares al PSOE

Miguel Ángel Pérez Triano

La juez imputa al exdelegado del Gobierno en Ceuta por la entrada masiva de migrantes

Papeletas en un colegio electoral

¿Cuántos diputados y senadores hay y cómo se eligen el 29N?

Publicidad