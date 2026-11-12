Leire Díez acusa al PP de ofrecerle dos millones para atacar a Sánchez

Leire Díez vuelve a situarse en el centro de la actualidad. La conocida como 'fontanera' prepara la publicación de su primer libro, titulado 'Desmontando las cloacas', en el que dirige sus acusaciones contra el Partido Popular.

Antena 3 Noticias ha tenido acceso a la portada de esta publicación y a un avance de su contenido. En el primer capítulo, Díez sostiene que los populares le ofrecieron dos millones de euros a cambio de atacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Dos millones de euros para atacar a Sánchez

La principal revelación que plantea la autora aparece desde el comienzo de la publicación. Según su versión, el PP habría intentado conseguir su colaboración mediante una oferta económica de dos millones de euros para actuar contra Sánchez.

La publicación supone una nueva aparición pública de la conocida como 'fontanera', que vuelve a la actualidad con un relato centrado en las supuestas actuaciones de los populares.

'Desmontando las cloacas', el primer libro de Leire Díez

El título elegido para la obra es 'Desmontando las cloacas'. Aunque hace referencia a las denominadas cloacas, el contenido adelantado no se centra en el PSOE, sino en el Partido Popular.