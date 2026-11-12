El PP promete auditar todos los ministerios tras la investigación de las pulseras antimaltrato

El Partido Popular anuncia una auditoría de las cuentas del Gobierno si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La formación ha adelantado que revisará el dinero gastado por todos los ministerios después de conocerse que la Fiscalía Europea investiga un posible fraude relacionado con la compra de pulseras telemáticas para controlar a condenados e investigados por violencia de género.

La investigación ha llevado a la Fiscalía Europea a realizar actuaciones en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas para esclarecer el uso de fondos europeos destinados a estos dispositivos.

Ante esta situación, fuentes del PP han asegurado que auditarán «hasta el último euro» y han añadido: "Los españoles van a saber qué se ha hecho con cada euro".

El PP anuncia una auditoría en todos los ministerios

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha confirmado que el partido pretende revisar las cuentas de todos los departamentos ministeriales si consigue formar Gobierno. "Vamos a saber en qué se han gastado cada euro, dónde, cómo, cuándo y cuánto", ha afirmado ante los medios en la Cámara Baja.

Muñoz también ha relacionado esta investigación con otros casos que afectan al Ejecutivo. "¿En qué más han trincado? Trincaron con las mascarillas en lo peor de la pandemia. Han trincado con las pulseras antimaltrato. Vamos a auditar hasta el último euro que se han gastado y cómo lo han malversado", ha asegurado.

La Fiscalía Europea investiga los fondos destinados a las pulseras

La investigación se centra en un presunto fraude con fondos europeos utilizados para adquirir dispositivos de control telemático destinados a garantizar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por violencia de género.

Desde el PP han criticado que el Gobierno esté bajo investigación por el destino de estos recursos y han cuestionado las posibles consecuencias para las víctimas.

"¿Cuántas mujeres han estado desprotegidas por culpa de esta negligencia? ¿Qué más tiene que pasar en este país para que los socios dejen de sostener a un Gobierno corrupto?", se ha preguntado Muñoz.

Los populares también han vinculado este caso con sus críticas a la gestión ferroviaria del Ejecutivo y han insistido en que una eventual llegada de Feijóo al Gobierno supondría una revisión del gasto público.

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