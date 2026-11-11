Las imágenes del enfrentamiento entre una dependienta y los piquetes: "¿Qué haces poniendo carteles?"

Durante la huelga general, una dependienta de un comercio ha protagonizado un tenso enfrentamiento con un piquete que intentaba colocar pegatinas y carteles en su tienda. El piquete se acerca al establecimiento y la dependienta sale reclamando: "¿Qué haces poniendo carteles?".

El 90% de los autónomos no han secundado la huelga general, como esta dependienta que sale del establecimiento para resguardarlo combatiendo a los manifestantes pertenecientes a Comisiones Obreras (CCOO).

Los trabajadores que secundan la huelga se sitúan delante de la puerta del comercio con el objetivo de dar visibilidad al paro y defender el derecho a la huelga. Así es como se conocen los piquetes informativos. Invitan a otros compañeros a sumarse al paro. Sin embargo y en este caso, el encuentro se ha producido a través de empujones y de una forma poco pacífica.

Los piquetes no solo intentan paralizar el negocio delante de sus propias puertas, también lo han hecho de otros modos. Desde primera hora de la mañana, han cortado las principales carreteras de acceso a la capital, provocando cortes e impidiendo el paso de los vehículos en vías como la M-30, la A-5, la A-42 y la A-6, con retenciones que han alcanzado varios kilómetros en algunos puntos.

De momento, Interior ha informado de que la Policía Nacional y la Guardia Civil han registrado 476 incidencias relacionadas con la jornada de huelga desde la noche de ayer martes 10 de noviembre hasta la mañana de hoy, en las que se han hecho un total de 40 detenciones, 13 de ellos arrestados por la Ertzaintza en el País Vasco.