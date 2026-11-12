Agentes de la UCO acuden también al Tribunal de Cuentas a por información sobre presuntas donaciones irregulares al PSOE

Este jueves, se ha conocido la presencia de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del Tribunal de Cuentas en busca de más documentación sobre las donaciones efectuadas al PSOE. Dicho movimiento se produce tras cotejar la información que ya aportó este órgano al respecto y detectar discordancias.

Fuentes próximas de la investigación informan a EFE de que los agentes están requiriendo información al órgano contable, en presencia de una letrada de la administración de Justicia y en el marco de la investigación secreta que dirige la Audiencia Nacional sobre el sistema de reembolso en efectivo del PSOE de pagos adelantados por sus cargos.

El magistrado Moreno ha ordenado hacer estos requerimientos dentro de la pieza secreta abierta en el llamado 'caso Koldo', donde se investiga la información aportada por el PSOE en un pendrive relativa a los pagos en metálico entre 2017 y 2024.

Esta investigación se abrió tras conocerse que el exsecretario de Organización del partido José Luis Ábalos y su asesor Koldo García habían cobrado gastos del partido que no aparecían en la contabilidad oficial. Y, ante las sospechas del juez del Tribunal Supremo que procesó a Ábalos y García, Leopoldo Puente, de que se han podido cometer ciertas irregularidades en el uso de dinero en metálico por parte de la formación que lidera Pedro Sánchez.

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