Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Caso Koldo

Agentes de la UCO acuden también al Tribunal de Cuentas a por información sobre presuntas donaciones irregulares al PSOE

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga los pagos en efectivo del PSOE, ha dado la orden dentro de la pieza secreta abierta en el llamado 'caso Koldo'.

Fachada Tribunal de Cuentas

Agentes de la UCO acuden también al Tribunal de Cuentas a por información sobre presuntas donaciones irregulares al PSOE | EFE

Publicidad

Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

Este jueves, se ha conocido la presencia de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del Tribunal de Cuentas en busca de más documentación sobre las donaciones efectuadas al PSOE. Dicho movimiento se produce tras cotejar la información que ya aportó este órgano al respecto y detectar discordancias.

Fuentes próximas de la investigación informan a EFE de que los agentes están requiriendo información al órgano contable, en presencia de una letrada de la administración de Justicia y en el marco de la investigación secreta que dirige la Audiencia Nacional sobre el sistema de reembolso en efectivo del PSOE de pagos adelantados por sus cargos.

El magistrado Moreno ha ordenado hacer estos requerimientos dentro de la pieza secreta abierta en el llamado 'caso Koldo', donde se investiga la información aportada por el PSOE en un pendrive relativa a los pagos en metálico entre 2017 y 2024.

Esta investigación se abrió tras conocerse que el exsecretario de Organización del partido José Luis Ábalos y su asesor Koldo García habían cobrado gastos del partido que no aparecían en la contabilidad oficial. Y, ante las sospechas del juez del Tribunal Supremo que procesó a Ábalos y García, Leopoldo Puente, de que se han podido cometer ciertas irregularidades en el uso de dinero en metálico por parte de la formación que lidera Pedro Sánchez.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

La Fiscalía investiga la difusión de contenidos de abuso sexual infantil en TikTok

Logo de TikTok.

Publicidad

España

Fachada Tribunal de Cuentas

Agentes de la UCO acuden también al Tribunal de Cuentas a por información sobre presuntas donaciones irregulares al PSOE

Miguel Ángel Pérez Triano

La juez imputa al exdelegado del Gobierno en Ceuta por la entrada masiva de migrantes

Papeletas en un colegio electoral

¿Cuántos diputados y senadores hay y cómo se eligen el 29N?

Santiago Abascal
VOX

Santiago Abascal: "Hay un colapso en el mercado de la vivienda porque cada vez entra más gente en España"

Cargas policiales en Oviedo durante la huelga general
Huelga general

Bolaños defiende a Marlaska tras las cargas policiales del 11N, pero admite que hay imágenes que no "han gustado"

Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau
Elecciones generales

Última hora de las elecciones generales en directo: Frente Amplio exige a Pedro Sánchez el cese de Marlaska por las cargas policiales en la huelga general

Sigue en directo la última hora de las elecciones generales del 29 de noviembre y cuya campaña electoral está a horas de arrancar de forma oficial.

Papeletas para votar de los distintos partidos políticos preparadas en un colegio electoral.
Elecciones generales

Elecciones generales 2026: ¿Son obligatorios los programas electorales?

Los partidos políticos no están obligados por ley a publicar sus propuestas para presentarse a las elecciones. Tampoco existe una sanción por incumplir sus promesas electorales.

Alberto Núñez Feijóo, en El Hormiguero: "El 29 de noviembre no hay huelga y vamos a ver qué opinan los españoles"

Alberto Núñez Feijóo, en El Hormiguero: "El 29 de noviembre no hay huelga y vamos a ver qué opinan los españoles"

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés: "Las huelgas generales se convocan para paralizar el país. Y eso no ha ocurrido"

Imagen de un coche de la Guardia Civil

Detenido en Priego de Córdoba un hombre de avanzada edad por apuñalar a una mujer en una cafetería

Publicidad