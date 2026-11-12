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DECRETOS DE VIVIENDA

La oferta del alquiler se hunde un 20% antes de la convalidación de uno de los decretos en la Diputación Permanente

Desde la aprobación de los decretos sobre vivienda, la oferta de alquiler ha sufrido una caída del 20%. Ahora, un mes después, se convalida el principal decreto de vivienda que regula las cuestiones esenciales sobre alquiler, desahucios y fondos buitre.

Alquiler de piso a través de Idealista

La oferta del alquiler se hunde un 20% antes de la convalidación de uno de los decretos en la Diputación Permanente | Antena 3 Noticias

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Alba M. Cirera
Publicado:

24 horas después de la huelga general y antes del inicio oficial de la campaña electoral, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha convalidado el principal decreto de vivienda.

Hoy en la Diputación Permanente

Este primer texto recoge la prórroga de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, por anualidades, con un máximo de dos años. Asimismo, se establece una duración mínima de 31 días y máxima de doce meses para el alquiler temporal y se obliga a justificar la temporalidad del contrato. También quedan suspendidos los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030 y está prohibido que los fondos buitre adquieran pisos por debajo del 70% de su valor de tasación hasta 2030, entre más medidas urgentes que plantea el decreto.

Ha salido adelante con 35 votos a favor y 34 en contra. El peso que cada partido tiene en la Diputación Permanente difiere del pleno y por eso el PSOE y Sumar, a diferencia de lo que sucedió en la sesión en la que PP, Vox y Junts tumbaron los dos decretos, han podido salvar uno de los dos textos.

El segundo texto, el que reunía la instauración de alquileres indefinidos e indemnizaciones para los inquilinos, no ha obtenido el apoyo necesario para salir adelante. Ha sido rechazado con 35 votos en contra y 34 a favor.

El efecto inmediato

Sin embargo, ya en septiembre con la aprobación de los decretos sobre vivienda supuso un cambio significativo en el mercado del alquiler. Los propietarios empezaron a retirar sus pisos de las agencias y portales inmobiliarios. Solo en los primeros días la oferta se contrajo casi un 5,4%.

Durante un mes, han desaparecido más de 26.000 anuncios de Idealista, el principal portal inmobiliario. La caída es general en todo el país, pero supera el 20% en doce comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid y Cantabria protagonizan la mayor desaparición de anuncios (-26%); seguidas de Navarra y Castilla y León (-25%), y de Extremadura y Aragón (-24%). Galicia pierde un 23% de su oferta, La Rioja y País Vasco un 22%, y Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha un 21%.

La Región de Murcia (-18%) se sitúa alrededor de la media nacional y por debajo quedan la Comunidad Valenciana (-17%), Andalucía (-16%) y Canarias (-15%). Baleares es la única comunidad que resiste, sin variación en su oferta, según Idealista.

El análisis engloba tanto el alquiler permanente como el alquiler de temporada, y se ha calculado la evolución entre el 25 de septiembre y el 25 de octubre.

La incertidumbre marca la oferta actual

La oferta ya era limitada en el mercado del alquiler, pero ahora son muchos los propietarios que no suben sus anuncios a las plataformas o confían en las agencias. La incertidumbre marca estas nuevas decisiones, aunque los resultados en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre también van a ser determinantes para saber cómo fluctúa el mercado.

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