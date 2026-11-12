Muere un niño de cuatro años al caer a una balsa de agua en Ugíjar, Granada

Un menor de cuatro años ha muerto en la mañana de este jueves tras ser localizado en una balsa de agua en Ugíjar (Granada). Según los primeros indicios de los que ha informado el servicio de emergencias 112, el niño ha muerto ahogado.

Los hechos han tenido lugar sobre las 12:20 horas, cuando la familia se percató de que había perdido de vista al menor y comenzó a buscarlo con ayuda de vecinos y comerciantes, así como de personal municipal.

La alerta se activó a media mañana. Inmediatamente, se solicitó asistencia urgente y se desplazaron los efectivos de la Guardia Civil y personal del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que han movilizado un helicóptero a la zona.

No pudieron salvarlo. La Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento del menor y ha comunicado que queda activado el protocolo judicial.

Ante el triste fallecimiento, el Ayuntamiento ha declarado un día de luto oficial este viernes 13 de noviembre, desde las 00.00 hasta las 23.59 horas. Durante la jornada, las banderas mecerán el viento a media asta en el exterior de los edificios municipales, suspendiendo los eventos previstos en muestra de respeto.

El Consistorio ha justificado la medida "como testimonio del dolor de la vecindad del municipio de Ugíjar y de su Ayuntamiento" por el fallecimiento accidental de una persona menor de edad que visitaba la localidad.

Asimismo ha mostrado sus condolencias y solidaridad a los familiares y allegados del menor y se ha puesto a su disposición.