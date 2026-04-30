Todas las coaliciones de la elecciones de Andalucía del 17 de mayo 2026

Las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo de 2026 presentan un escenario político especialmente plural. Un total de 25 partidos y tres coaliciones electorales han formalizado su participación en los comicios en las ocho provincias andaluzas, configurando una oferta electoral amplia y diversa.

Tres coaliciones principales, cada una con un objetivo distinto

'Por Andalucía', la gran coalición de la izquierda. La principal coalición de estas elecciones es Por Andalucía, que agrupa a diversas fuerzas de izquierda. Esta alianza incluye a Izquierda Unida, Podemos, Sumar, Verdes Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana y Alianza Verde.

Este acuerdo se cerró 'in extremis', tras semanas de tensiones entre los partidos, especialmente por la estrategia electoral y el liderazgo. Finalmente, la coalición busca unificar el voto progresista a la izquierda del PSOE y evitar la dispersión que podría penalizarles en el reparto de escaños. La alianza se presenta en todas las provincias andaluzas.

Andalucistas-Pueblo Andaluz, identidad regional compartida. La coalición Andalucistas-Pueblo Andaluz (ANDALUCISTAS - PA) también se presenta en todas las provincias andaluzas: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Se trata de una alianza con un marcado carácter andalucista que busca reforzar la identidad regional y defender intereses propios de la comunidad autónoma. Es decir, buscan dar más protagonismo a la identidad andaluza dentro de la política.

Huelva existe: el enfoque provincial. Por su parte, la coalición Huelva Existe (HE>) limita su ámbito de actuación a la provincia de Huelva. Este tipo de candidatura responde a una tendencia creciente en España: el surgimiento de plataformas provinciales que reclaman mayor atención institucional y recursos para territorios que consideran olvidados.

Su objetivo es centrarse en los problemas concretos de esa zona, como infraestructuras, empleo o inversión. Representa un tipo de política más local, enfocada en una sola provincia.

PP, PSOE, y Vox: sin coaliciones

En contraste, los grandes partidos estatales concurren sin alianzas:

•Partido Popular (PP): liderado por Juanma Moreno, busca revalidar su mayoría, incluso en solitario.

•PSOE: encabezado por María Jesús Montero, intenta recuperar terreno electoral.

•Vox: se presenta también en solitario, con Manuel Gavira como candidato.

Otros partidos sin coalición

Además de las grandes formaciones, concurren otras candidaturas sin alianzas, como PACMA, Nación Andaluza, Escaños en Blanco o el Partido Comunista del Pueblo Andaluz, entre otros.

En un escenario competitivo, cada alianza puede ser decisiva para inclinar la balanza política en Andalucía. El resultado final dependerá no solo de la capacidad de las coaliciones para convencer a los votantes y transformar esa unión en votos y escaños, sino también del papel que jueguen los grandes partidos, la participación ciudadana y el contexto político del momento.

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