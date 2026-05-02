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Elecciones Andalucía 2026: Qué es el voto ERTA y cómo se solicita

En unas elecciones muy ajustadas, el voto de los andaluces en el extranjero puede acabar siendo decisivo

Imagen de archivo de una urna de elecciones

Imagen de archivo de una urna de eleccionesAntena 3 Noticias

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Con la vista puesta en las elecciones andaluzas de 2026, hay un tipo de voto que suele pasar desapercibido pero que puede marcar diferencias. Se trata del voto de los españoles que se encuentran temporalmente en el extranjero, llamado ERTA .

Este sistema permite que quienes estén fuera de España, de forma temporal, durante el proceso electoral puedan ejercer su derecho al voto. Para hacerlo deben inscribirse como no residentes en el consulado correspondiente y solicitar la documentación electoral dentro del plazo establecido, que este año finaliza el 18 de abril de 2026.

Una vez hecha la solicitud, la Oficina del Censo Electoral envía al votante todo lo necesario: papeletas, sobres, certificado de inscripción e instrucciones. A partir de ahí, el elector debe preparar su voto y enviarlo por correo certificado a su mesa electoral en España antes del 13 de mayo.

Aunque el procedimiento puede parecer algo complejo, está pensado para garantizar que el voto sea válido. Por ejemplo, es imprescindible que el envío lleve un matasellos que demuestre que se ha realizado dentro del plazo.

El voto ERTA, aunque menos numeroso que el voto en territorio nacional, puede tener impacto en los resultados finales, especialmente aquellos que estén ajustados.

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