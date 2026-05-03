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Estas son las personas que no podrán votar en las elecciones de Andalucía del 17 de mayo 2026

Aunque el derecho al voto es universal en España, existen excepciones recogidas en la ley que impedirán a algunos ciudadanos participar en las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

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Las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo de 2026 contarán con millones de electores llamados a las urnas. El derecho de sufragio en estos comicios corresponde, con carácter general, a los ciudadanos españoles mayores de edad que estén inscritos en el censo electoral vigente.

Esto implica que no todas las personas podrán participar en la votación. En primer lugar, no podrán votar quienes no hayan cumplido 18 años el día de las elecciones, ya que la legislación electoral establece la mayoría de edad como requisito indispensable para ejercer el derecho al voto.

Tampoco podrán hacerlo aquellas personas que no figuren inscritas en el censo electoral. La inclusión en este registro es obligatoria para poder votar, por lo que quienes no estén correctamente censados o no hayan actualizado sus datos a tiempo quedarán fuera del proceso.

Otros supuestos

La normativa electoral también contempla otros supuestos en los que se pierde el derecho de sufragio. Es el caso de las personas condenadas por sentencia firme a la privación del derecho de voto, una medida que puede imponerse en determinados procedimientos judiciales.

Asimismo, no podrán votar las personas cuya capacidad haya sido limitada por una resolución judicial firme que establezca expresamente la imposibilidad de ejercer el derecho de sufragio.

En esta misma línea, las personas internadas en centros psiquiátricos con autorización judicial tampoco podrán votar si así lo determina de forma expresa el juez o tribunal correspondiente.

Por otro lado, residir en el extranjero no implica automáticamente la pérdida del derecho a voto. Los ciudadanos españoles inscritos en el censo de residentes ausentes pueden participar en las elecciones siguiendo los procedimientos establecidos, al igual que quienes se encuentren temporalmente fuera de España.

En definitiva, en las elecciones andaluzas del 17 de mayo de 2026 no podrán votar los menores de edad, las personas que no estén inscritas en el censo electoral y quienes se encuentren en alguno de los supuestos legales de privación o limitación del derecho de sufragio establecidos por la legislación vigente.

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