El PP reivindica la gestión de Moreno y arremete contra Sánchez y Montero en la precampaña de las elecciones andaluzas

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha reivindicado este domingo la "singularidad cultural" de Andalucía durante su asistencia a la Romería de la Virgen de la Cabeza, en Andújar (Jaén), en una jornada de precampaña en la que los populares también han elevado el tono contra el Gobierno central y la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero.

En declaraciones a Canal Sur Radio desde la celebración jiennense, Moreno ha subrayado que esta cita es una de las romerías "más importantes de España" y ha recordado que alcanzará su 800 aniversario la próxima temporada. El dirigente andaluz ha definido la festividad como una "romería dinámica" que, según ha dicho, mejora cada año en organización, planificación y atención, además de atraer a un número creciente de visitantes tanto de Andalucía como de fuera de la comunidad.

Moreno ha enmarcado la celebración en el conjunto de tradiciones que, a su juicio, reflejan el carácter propio de la comunidad. Así, ha señalado que en Andalucía existe un "fervor popular muy clásico" que se expresa "a lo largo y ancho" de su geografía y que mezcla religiosidad, cultura y pasión popular. "Esa mezcolanza hace que la región sea muy especial", ha afirmado.

El presidente andaluz ha aprovechado además para poner en valor la defensa de esa "singularidad cultural" y ha considerado que la Romería de la Virgen de la Cabeza constituye una de sus expresiones más destacadas. También ha agradecido la labor del Ayuntamiento de Andújar, de la Diputación, de la Administración del Estado y de la autonómica para hacer posible la celebración.

Repullo acusa al Gobierno central de "castigar" a Andalucía

De forma paralela, el secretario general del PP andaluz y cabeza de lista por Córdoba, Antonio Repullo, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a María Jesús Montero de ser "el enemigo número uno" de Andalucía por mantener, a su juicio, políticas "alejadas de las necesidades reales de los andaluces".

Durante un acto de precampaña en Córdoba, Repullo ha contrapuesto la imagen de una ciudad "a rebosar" con la del mitin protagonizado por Sánchez y Montero en el Colegio Mayor de la Asunción, y ha ironizado con que ambos dirigentes socialistas "se encierran en un salón2 y "no pueden pisar la calle".

El dirigente popular ha sostenido además que el Ejecutivo central lleva "siete años castigando Andalucía" con "promesas y ningún cumplimiento", y ha cifrado en 20.000 millones de euros la deuda del Estado con la comunidad. También ha reclamado inversiones en infraestructuras como la conexión de los embalses de La Colada y Sierra Boyera, clave, según ha señalado, para garantizar el abastecimiento de agua a 80.000 personas en el norte de la provincia de Córdoba. Frente a ello, ha reivindicado la gestión de Moreno en empleo, inversión y políticas sociales.

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