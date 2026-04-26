Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona
Elecciones Andalucía

ELECCIONES

El PP reivindica la gestión de Moreno y arremete contra Sánchez y Montero en la precampaña de las elecciones andaluzas

Juanma Moreno ha destacado el valor de la Romería de la Virgen de la Cabeza como una de las principales expresiones de la tradición andaluza, en una jornada marcada también por las críticas del PP andaluz al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la candidata socialista María Jesús Montero.

El presidente de la Junta de Andaluc&iacute;a, Juanma Moreno, ante la Virgen durante la Misa de Romeros

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ante la Virgen durante la Misa de RomerosEuropa Press

Publicidad

Paula V. Sisó
Publicado:

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha reivindicado este domingo la "singularidad cultural" de Andalucía durante su asistencia a la Romería de la Virgen de la Cabeza, en Andújar (Jaén), en una jornada de precampaña en la que los populares también han elevado el tono contra el Gobierno central y la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero.

En declaraciones a Canal Sur Radio desde la celebración jiennense, Moreno ha subrayado que esta cita es una de las romerías "más importantes de España" y ha recordado que alcanzará su 800 aniversario la próxima temporada. El dirigente andaluz ha definido la festividad como una "romería dinámica" que, según ha dicho, mejora cada año en organización, planificación y atención, además de atraer a un número creciente de visitantes tanto de Andalucía como de fuera de la comunidad.

Moreno ha enmarcado la celebración en el conjunto de tradiciones que, a su juicio, reflejan el carácter propio de la comunidad. Así, ha señalado que en Andalucía existe un "fervor popular muy clásico" que se expresa "a lo largo y ancho" de su geografía y que mezcla religiosidad, cultura y pasión popular. "Esa mezcolanza hace que la región sea muy especial", ha afirmado.

El presidente andaluz ha aprovechado además para poner en valor la defensa de esa "singularidad cultural" y ha considerado que la Romería de la Virgen de la Cabeza constituye una de sus expresiones más destacadas. También ha agradecido la labor del Ayuntamiento de Andújar, de la Diputación, de la Administración del Estado y de la autonómica para hacer posible la celebración.

Repullo acusa al Gobierno central de "castigar" a Andalucía

De forma paralela, el secretario general del PP andaluz y cabeza de lista por Córdoba, Antonio Repullo, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a María Jesús Montero de ser "el enemigo número uno" de Andalucía por mantener, a su juicio, políticas "alejadas de las necesidades reales de los andaluces".

Durante un acto de precampaña en Córdoba, Repullo ha contrapuesto la imagen de una ciudad "a rebosar" con la del mitin protagonizado por Sánchez y Montero en el Colegio Mayor de la Asunción, y ha ironizado con que ambos dirigentes socialistas "se encierran en un salón2 y "no pueden pisar la calle".

El dirigente popular ha sostenido además que el Ejecutivo central lleva "siete años castigando Andalucía" con "promesas y ningún cumplimiento", y ha cifrado en 20.000 millones de euros la deuda del Estado con la comunidad. También ha reclamado inversiones en infraestructuras como la conexión de los embalses de La Colada y Sierra Boyera, clave, según ha señalado, para garantizar el abastecimiento de agua a 80.000 personas en el norte de la provincia de Córdoba. Frente a ello, ha reivindicado la gestión de Moreno en empleo, inversión y políticas sociales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La Princesa de Asturias compite en la XXV Regata Universitaria de Piragüismo en Murcia

La Princesa de Asturias participa en la XXV Regata Universitaria de Piragüismo en Murcia

Publicidad

España

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ante la Virgen durante la Misa de Romeros

El PP reivindica la gestión de Moreno y arremete contra Sánchez y Montero en la precampaña de las elecciones andaluzas

Tenerife se prepara para el Papa: cortes en la TF-5, carriles de acceso a hospitales, clases suspendidas y teletrabajo

Canarias estará en prealerta por la histórica visita del Papa

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa

Illa anuncia un plan de choque para reducir las listas de espera en dependencia en Cataluña

Mesa electoral, elecciones. Foto de archivo
Elecciones Andalucía

Cuándo empieza la campaña electoral de Andalucía 2026

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
PP

Isabel Díaz Ayuso reivindica que Madrid es "indómita ante el terror" y carga contra el "yugo" del Gobierno

La Princesa de Asturias participa en la XXV Regata Universitaria de Piragüismo en Murcia
Princesa de Asturias

La Princesa de Asturias compite en la XXV Regata Universitaria de Piragüismo en Murcia

La heredera al trono ha formado parte del equipo de la Academia General del Aire y del Espacio, donde continúa su formación militar.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero
ELECCIONES

Pedro Sánchez participará este domingo en Córdoba en su segundo acto de precampaña con María Jesús Montero

El presidente del Gobierno participará este domingo en un mitin en el Colegio Mayor La Asunción junto a la candidata socialista a la Junta, en una nueva muestra del respaldo de Ferraz a la campaña del PSOE-A de cara a las elecciones del 17 de mayo.

La industria de defensa española, a pleno rendimiento ante el aumento de la demanda global

La industria de defensa española, a pleno rendimiento ante el aumento de la demanda global

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños

Bolaños niega preocupación del Gobierno por la posición de España en la OTAN

La ministra de Sanidad, Mónica García

Mónica García anuncia que se presentará a las primarias de Más Madrid: "Quiero ser la presidenta de la Comunidad de Madrid"

Publicidad