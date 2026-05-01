Juanma Moreno arranca la campaña y acusa a sus adversarios de contar "medias verdades": "La corrupción en Andalucía ya no es noticia"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha dado inicio a la campaña electoral en el municipio de Palma del Río, donde ha combinado balance de gestión con nuevos compromisos de cara a los comicios del 17 de mayo.

"Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros en estem primer día oficial, como primer día y además hacerlo en un municipio, Palma del Río", ha señalado durante su intervención. El dirigente ha reivindicado el respaldo obtenido en las elecciones municipales de 2023 y la evolución del gobierno local desde entonces.

Moreno ha defendido el modelo de su formación, centrado en la escucha ciudadana: "Nosotros somos un partido que sabe escuchar a la gente, porque quien no sabe escuchar, no sabe comprender y que no sabe comprender, no va a poder entender cómo dar solución a los problemas".

Inversiones y compromisos

Durante el acto, el candidato ha puesto el foco en las inversiones realizadas en el municipio, que cifra en cerca de 40 millones de euros. Entre ellas, ha destacado actuaciones en espacios culturales como Santa Clara o el teatro Coliseo.

Además, ha avanzado nuevas medidas vinculadas a la sanidad. "Puedo anunciar aquí que si el 17 de mayo obtenemos una mayoría social amplia, continuaremos desarrollando un plan estratégico de infraestructura sanitaria", ha afirmado, con el objetivo de ampliar centros de salud y completar proyectos en marcha.

Moreno ha insistido en que su programa se basa en propuestas evaluadas previamente: "Nosotros no somos como otros que van a las campañas electorales y van prometiendo el mundo entero".

El líder del PP andaluz ha reconocido que el resultado dependerá de márgenes ajustados en varias provincias y ha defendido la necesidad de gobernar sin condicionantes de otras formaciones. Mientras, Vox aspira a ser decisivo en la configuración de mayorías, en línea con acuerdos alcanzados en otros territorios.

En el bloque progresista, el PSOE centrará parte de su campaña en cuestiones como la sanidad, con la implicación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A su izquierda, dos candidaturas buscan movilizar el voto: Adelante Andalucía y Por Andalucía.

Tecnología y empleo

En paralelo, Moreno ha anunciado la creación de una Consejería de Inteligencia Artificial y Desarrollo Tecnológico si revalida el cargo. El objetivo, según ha explicado, es mejorar la competitividad económica y la eficiencia de la administración.

Asimismo, ha situado el empleo como uno de los ejes de su programa, con la aspiración de que Andalucía alcance la media nacional de paro durante la próxima legislatura.

Mensajes sobre estabilidad y movilización

En el acto, Moreno ha reforzado su discurso centrado en la estabilidad institucional y la gestión. El candidato ha afirmado que en "la Andalucía de 2026 la corrupción ya no es noticia" y ha vinculado esa situación a la evolución política de los últimos años. "Sin estabilidad no se puede generar futuro", ha señalado, al tiempo que ha insistido en la necesidad de lograr una mayoría suficiente que le permita gobernar sin condicionantes: no quiere tener "las manos atadas".

Durante su intervención, también ha acusado a sus adversarios de dificultar el debate político con "medias verdades", en una campaña que prevé disputada. En clave territorial, ha defendido el papel de Córdoba dentro de su proyecto, al asegurar que la provincia "tiene ahora el poder que se merece", y ha reiterado compromisos en materia sanitaria si obtiene respaldo en las urnas.

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