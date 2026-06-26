La UCO revela correos que apuntan a un presunto amaño en adjudicaciones a favor de Barrabés

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge una serie de correos electrónicos internos que, según los investigadores, reflejan un presunto trato de favor en las adjudicaciones de tres contratos públicos de Red.es a empresas vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés, quien había recibido cartas de recomendación de Begoña Gómez.

La investigación analiza los expedientes adjudicados en 2021, cuyo importe conjunto supera los 12,5 millones de euros. Según el informe, antes de la presentación de las cartas de recomendación ninguna empresa relacionada con Barrabés había obtenido contratos de Red.es, entidad pública impulsora de la Agenda Digital en España.

Los correos de los evaluadores

Entre la documentación analizada figuran mensajes intercambiados por los responsables de valorar las ofertas presentadas. Uno de ellos señala: "Piensa en que Barrabés es la buena y las demás han de bajar sí o sí (...) es muy injusto".

Otro de los correos refleja las dudas de un evaluador sobre las puntuaciones asignadas: "Carmen, estas son mis notas... si hay preferencias... casi mejor saberlo antes... para mí nt for learning y datahack son los mejores, mejor que barrabés? qué hago?".

La UCO sostiene que estos mensajes evidencian una preferencia continuada por las ofertas del empresario durante todo el proceso de evaluación.

Irregularidades en un tercer expediente

Los investigadores afirman haber detectado además irregularidades en un tercer expediente que se tramitó de forma paralela y que no incluía cartas de recomendación, aunque también terminó siendo adjudicado a una sociedad de Barrabés.

En este caso, el informe recoge un correo en el que se propone omitir una deficiencia de la oferta presentada: "Esto no lo pondría para que el resto de licitadores no sepa que no ha incluido un Libro Blanco como tal". Pese a ello, la unión temporal de empresas (UTE) de Barrabés obtuvo la mejor puntuación en el apartado de valoración subjetiva que precisamente exigía ese documento.

La valoración de la UCO

La Guardia Civil concluye que "la predilección por su oferta se observa durante todo el proceso de valoración. [...] La UTE The Valley-Barrabés resulta ser la licitadora más beneficiada de la arbitrariedad que condiciona toda la valoración de los criterios sujetos a juicios de valor". En otro apartado del informe se habla de una "decisiva arbitrariedad que marca el devenir de las licitaciones".

Asimismo, los investigadores recogen otros mensajes en los que los técnicos afirman respecto a algunas ofertas competidoras: "No van a tener opciones". En otro correo se reconoce: "Estoy intentando cambiar las de las puntuaciones más altas para bajarlas, pero es que realmente me parecen buenas".

Para la UCO, existió "una inversión del planteamiento de valoración" de las ofertas, "mutándose desde el proceso lógico de analizar para valorar y posteriormente puntuar a fijar una puntuación objetivo y adaptar el texto para disimular la modificación arbitraria".

Investigación judicial

El informe también destaca como significativo que los técnicos se refirieran en sus conversaciones privadas al nombre de Barrabés, mientras que para el resto de candidaturas utilizaban únicamente la denominación de las empresas concurrentes.

Los investigadores pudieron acceder a buena parte de los correos porque uno de los técnicos que figuraba en copia no los eliminó, aunque sí lo hicieron sus remitentes. En total, la UCO revisó los correos oficiales de 11 personas relacionadas con los expedientes 014/20 y 016/20, que también participaron en el expediente 044/20, donde igualmente se detectaron irregularidades.

El informe fue remitido inicialmente a la Fiscalía Europea, que investiga los dos expedientes en los que figuraban las cartas de recomendación de Begoña Gómez. Tras detectarse posibles irregularidades en un tercer contrato, el documento fue reclamado por el juez Juan Carlos Peinado. Finalmente, el juez de Garantías de la Audiencia Nacional acordó que ese expediente permaneciera bajo la competencia de Peinado y ordenó remitirle el informe. Tras recibirlo, el magistrado abrió una pieza separada en el caso Begoña por los delitos de prevaricación y fraude a la Unión que había apreciado la Fiscalía Europea.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.