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Los exjefes de la UCO confirman ante Pedraz que se les pidió "ponerse de perfil" en el caso del hermano de Sánchez

Rafael Yuste declara como testigo en la Audiencia Nacional que recibió esa indicación en investigaciones con "afectación política", aunque asegura que no la entendió como una coacción.

Guardia Civil UCO

El exjefe de la UCO declara ante el juez Pedraz que recibió la orden de "ponerse de perfil" en el caso del hermano de Pedro Sánchez | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tomó declaración este viernes a dos antiguos responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro de la investigación sobre la presunta trama para interferir en causas judiciales relacionadas con el entorno del Gobierno. Entre ellos compareció el exjefe de la unidad Rafael Yuste, quien matizó el contenido de la denuncia que había realizado previamente sobre supuestas presiones durante la investigación al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Durante su declaración como testigo, Yuste confirmó que recibió la indicación de "ponerse de perfil" en procedimientos con "afectación política", aunque precisó que no vivió ese mensaje como una forma de presión.

La declaración ante Pedraz

El exresponsable de la UCO compareció junto a Alfonso López Malo en una jornada de declaraciones convocada por el magistrado, que también citó al jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y al general responsable de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad.

Según había denunciado anteriormente, la recomendación de actuar con menor iniciativa en determinadas investigaciones procedía del entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas.

Yuste había explicado que la instrucción consistía en que, en asuntos con repercusión política, fuera la autoridad judicial quien marcara el ritmo de las actuaciones policiales.

Dos reuniones sobre la investigación

La causa incorpora el relato de dos encuentros celebrados en julio de 2024. En el primero, celebrado el día 12, el entonces director general de la Guardia Civil calificó de "totalmente prospectivo y malintencionado" un oficio elaborado por la UCO en la investigación sobre David Sánchez. Según el atestado, también pidió que días después se presentara un informe con toda la documentación revisada.

Yuste respondió entonces que no era posible cumplir ese plazo porque aún quedaban correos electrónicos por analizar antes de elaborar el informe destinado a la autoridad judicial.

La investigación también recoge una segunda reunión, celebrada el 16 de julio en dependencias de la UCO. Según el atestado, durante ese encuentro el DAO indicó que, en los procedimientos con "afectación política", los investigadores debían "ponerse de perfil" y dejar que la iniciativa correspondiera al juez.

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