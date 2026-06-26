El juez Calama ofrece a Hacienda personarse en el caso Plus Ultra al considerarla "potencial perjudicada" por las joyas de Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ofrecido a la Agencia Tributaria la posibilidad de personarse en la investigación del caso Plus Ultra. El magistrado considera que Hacienda es una "potencial perjudicada", en relación con las joyas encontradas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El juez señala en el auto, al que ha tenido acceso a Europa Press, que la "naturaleza" de los hechos podría encajar en "un delito contra la Hacienda Pública y de contrabando", los mismos por los que ya investiga al expresidente socialista en una pieza separada.

Según explica, esto implica un "perjuicio patrimonial" vinculado a ingresos del Estado, cuya gestión corresponde a la Agencia Tributaria. Por este motivo, Calama entiende que Hacienda está legitimada para "ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes" dentro de la causa.

El valor de las joyas

Las joyas encontradas en una caja fuerte del despacho del expresidente, ubicado frente a la sede de Ferraz, han sido tasadas en 1,3 millones de euros por la joyería Ansorena, a petición del juez. El objetivo era "determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico", además de identificar detalles como el fabricante o la fecha aproximada de creación.

El juez encargó el trabajo a una joyería "previa prestación de juramento o promesa" y precisó que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que se encargaría de documentar todo el proceso y asegurar la "cadena de custodia".

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