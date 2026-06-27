TERREMOTO
Última hora del terremoto de Venezuela en directo: elevan a 920 la cifra de muertos y suman más de 3.000 heridos
Venezuela centra sus esfuerzos en rescatar con vida a las personas atrapadas bajo los escombros tras el doble terremoto que sacudió el país hace 72 horas y que ha dejado al menos 920 muertos y 3.360 heridos.
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que la prioridad del Gobierno y de los cuerpos de seguridad desplegados tras el doble terremoto que sacudió el país hace 72 horas es rescatar con vida a las personas que permanecen atrapadas bajo los escombros.
"El proceso de rescate de las personas que están con vida es nuestra prioridad", afirmó Rodríguez en una comparecencia difundida a través de Instagram, en la que no ofreció nuevos datos sobre fallecidos o desaparecidos.
Venezuela afronta su tercer día de emergencia tras los seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles, que han dejado al menos 920 muertos y 3.360 heridos, según cifras oficiales. Brigadas de rescate de nueve países, entre ellos Estados Unidos y España, se han sumado a las labores de búsqueda de supervivientes y víctimas.
El estado La Guaira, el más afectado y declarado zona de desastre, permanece militarizado y con restricciones de acceso desde la noche del viernes. Allí han colapsado al menos un centenar de edificios y se han movilizado más de cien equipos de maquinaria pesada, además de 11.500 funcionarios de seguridad de distintas instituciones.
La desesperación se ha extendido entre los vecinos, que buscan a sus familiares entre las ruinas con herramientas propias y denuncian la falta de maquinaria y personal especializado. La escasez de alimentos y productos básicos ha derivado también en saqueos en varios comercios.
En Caracas, donde también se han registrado derrumbes y daños estructurales, la angustia se concentra en los hospitales, a los que acuden familias en busca de heridos o fallecidos. La mayoría de los ingresados procede de La Guaira y presenta traumatismos en extremidades inferiores y cráneo.
Varios gobiernos han confirmado la muerte de ciudadanos extranjeros, entre ellos cinco españoles, mientras continúa la llegada de ayuda internacional. La oposición ha criticado la falta de preparación del Estado para responder a una tragedia de esta magnitud.
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Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Felipe VI expresa su "cariño" y envía "un gran abrazo" a Venezuela tras los dos terremotos
El rey Felipe VI ha querido tener una "mención especial" para Venezuela, "un país muy querido" y expresar su "cariño" así como enviar "un gran abrazo" al país tras sufrir dos terremotos en la madrugada del jueves.
En el encuentro con la colectividad española en Guadalajara (México), el Rey ha querido trasladar también a los españoles en Venezuela un recuerdo "de cariño, de solidaridad y de apoyo". Según el último balance del Ministerio de Asuntos Exteriores, el número de españoles fallecidos tras los terremotos se eleva a cinco y el de desaparecidos a 119.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Delcy Rodríguez agradece la ayuda de EEUU
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha mostrado "profundamente agradecida" este tras mantener una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio.
En esta conversación, Washington ha confirmado el envío de ayuda humanitaria para hacer frente a la crisis provocada por los devastadores terremotos del pasado jueves.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Se establece un protocolo de control para ingresar al estado de La Guaira
Para ingresar al estado de La Guaira, las autoridades venezolanas han establecido un protocolo de control que incluye un punto de registro, un control fronterizo y una normativa especial para vehículos motorizados que trabajen en la zona.
Hasta el momento, las autoridades de Venezuela han elevado a 920 los muertos y 3.360 los heridos a causa de los terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter registrados el jueves en el país.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | El Gobierno de Venezuela restringe el acceso a La Guaira para facilitar las labores de emergencia
El Gobierno de Venezuela ha anunciado este sábado que restringe el acceso al estado costero de La Guaira, el más afectado tras los dos terremotos de magnitudes superiores a 7 y que hasta el momento dejan 920 fallecidos y 3.360 heridos.
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha anunciado que el acceso al estado afectado por los recientes seismos estará restringido y sujeto a un registro previo obligatorio gestionado por el Gobierno central de Caracas.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Venezolanos en Guatemala enviarán brigadistas y ayuda para atender los terremotos
La Asociación de Venezolanos en Guatemala (ASOVEGUA) enviará en las próximas setenta horas un contingente de cincuenta brigadistas y ayuda humanitaria a Venezuela, tras recibir el aval de Caracas luego de los devastadores terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron al país suramericano.
El vicepresidente de ASOVEGUA, Erwin Noguera, confirmó este viernes a EFE que, tras coordinaciones con la Cancillería guatemalteca, se autorizó un vuelo directo para trasladar insumos y rescatistas.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo| Avianca reanuda vuelos de manera temporal entre Colombia y Venezuela tras los terremotos
La aerolínea Avianca anunció este viernes la reanudación temporal de sus vuelos entre Colombia y Venezuela mediante una operación especial entre Bogotá y Valencia, como alternativa al cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, afectado por los terremotos que han dejado al menos 920 muertos en el país vecino.
La compañía informó en un comunicado que operará vuelos regulares y adicionales en modalidad chárter a través del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, que sirve a la ciudad de Valencia, con el fin de facilitar la movilidad de los pasajeros mientras se mantengan las restricciones en Maiquetía.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Ecuador envía 60 bomberos y dos perros más a Venezuela para apoyar en búsqueda y rescate
Sesenta rescatistas y dos perros del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil salieron este viernes hacia Venezuela para apoyar en las operaciones de búsqueda tras los terremotos de 7,5 y 7,2 que azotaron el miércoles al país caribeño y han dejado hasta el momento 920 muertos y 3.360 heridos, informó el Gobierno ecuatoriano.
Este contingente se sumará a los 47 rescatistas y otros dos perros de Bomberos de Quito que ya están colaborando en labores de rastreo y rescate en varias estructuras afectadas en el estado costero de La Guaira, al norte de Caracas, el más afectado por los terremotos.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo| La Guaira colapsa entre la gente que llegó a apoyar y el desespero por ayuda
La Guaira colapsó este viernes entre la gente que llegó con alimentos y herramientas dispuesta a ayudar y el desesperado llamado de los afectados para el envío de maquinarias que permitan la remoción de escombros tras los dobles terremotos que afectaron el miércoles a Venezuela.
El caos que ya vivía esta ciudad se agudizó con la llegada de cientos de vehículos y motos de particulares que cargaban desde distintos estados, principalmente desde la ciudad de Caracas, ayuda humanitaria. Al mismo tiempo arribaba más personal de rescate con apoyo internacional y maquinaria.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Delcy Rodríguez dice que la prioridad ahora es rescatar a las personas aún atrapadas
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que la prioridad en este momento del Gobierno y de los diferentes cuerpos de seguridad que actúan en el país es lograr rescatar de los escombros a las personas que han quedado atrapadas tras el doble terremoto que el país sufrió hace 72 horas.
"El proceso de rescate de las personas que están con vida, es nuestra prioridad, tanto de los rescatistas venezolanos, como de los de protección civil y de otros cuerpos" que están actuando en esta tragedia, aseguró Rodríguez en una comparecencia transmitida por la red Instagram, en la que no dio nuevos datos sobre el número de fallecidos o desaparecidos.
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