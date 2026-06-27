Última hora del terremoto de Venezuela en directo: elevan a 920 la cifra de muertos y suman más de 3.000 heridos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que la prioridad del Gobierno y de los cuerpos de seguridad desplegados tras el doble terremoto que sacudió el país hace 72 horas es rescatar con vida a las personas que permanecen atrapadas bajo los escombros.

"El proceso de rescate de las personas que están con vida es nuestra prioridad", afirmó Rodríguez en una comparecencia difundida a través de Instagram, en la que no ofreció nuevos datos sobre fallecidos o desaparecidos.

Venezuela afronta su tercer día de emergencia tras los seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles, que han dejado al menos 920 muertos y 3.360 heridos, según cifras oficiales. Brigadas de rescate de nueve países, entre ellos Estados Unidos y España, se han sumado a las labores de búsqueda de supervivientes y víctimas.

El estado La Guaira, el más afectado y declarado zona de desastre, permanece militarizado y con restricciones de acceso desde la noche del viernes. Allí han colapsado al menos un centenar de edificios y se han movilizado más de cien equipos de maquinaria pesada, además de 11.500 funcionarios de seguridad de distintas instituciones.

La desesperación se ha extendido entre los vecinos, que buscan a sus familiares entre las ruinas con herramientas propias y denuncian la falta de maquinaria y personal especializado. La escasez de alimentos y productos básicos ha derivado también en saqueos en varios comercios.

En Caracas, donde también se han registrado derrumbes y daños estructurales, la angustia se concentra en los hospitales, a los que acuden familias en busca de heridos o fallecidos. La mayoría de los ingresados procede de La Guaira y presenta traumatismos en extremidades inferiores y cráneo.

Varios gobiernos han confirmado la muerte de ciudadanos extranjeros, entre ellos cinco españoles, mientras continúa la llegada de ayuda internacional. La oposición ha criticado la falta de preparación del Estado para responder a una tragedia de esta magnitud.

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