Alejandro Fernández (PPC): "El proceso no ha traído la independencia, ha traído la decadencia de Cataluña"

Alejandro Fernández, 47 años, politólogo y candidato del Partido Popular a las elecciones catalanas del 12 de mayo. Presiden el Partido Popular de Cataluña desde noviembre de 2018.

En una entrevista a Antena 3 Noticias, el candidato lamenta que el procés haya provocado que Cataluña se haya "convertido en un infierno fiscal, con figuras impositivas que no existen en el resto de España y tengamos los peores datos de calidad educativa".

¿Qué les preocupa a los catalanes?

El candidato popular responde atendiendo a "lo que señalan las propias encuestas del CIS catalán, el Centre d'Estudis d'Opinió", que señalan que "hay tres temas que preocupan muchísimo". "En primer lugar, la gestión del agua, la posibilidad de que este verano los catalanes abran el grifo y no salga agua. La desastrosa gestión del gobierno de Cataluña ha convertido en posible ese escenario absolutamente catastrófico para una sociedad desarrollada", indica Fernández.

"La segunda cuestión es la inseguridad ciudadana, los datos de seguridad ciudadana en Cataluña son absolutamente alarmantes y el gobierno de Cataluña no está haciendo nada para remediarlo. Una tercera cuestión que preocupa mucho es la situación de la política en general, que afecta a la economía, que afecta a la estabilidad política y que afecta a las relaciones entre catalanes y entre catalanes y el resto de los españoles", ha añadido.

Tres propuestas programa electoral

Alejandro Fernández repasa las principales propuestas del programa del PP catalán. "En primer lugar, es imprescindible bajar impuestos, suprimiendo el impuesto de sucesiones, el de patrimonio y reduciendo todos los tramos autonómicos del impuesto de la renta de las personas físicas", ha indicado.

"En segundo lugar hay que solucionar, a través de las infraestructuras necesarias, la cuestión del agua: que haya agua para todos, que se abra el grifo y tengas la garantía que va a salir agua y que, además, sectores estratégicos como el turismo, la agricultura, la ganadería o la industria no tengan que sufrir restricciones que ponen en peligro su sostenibilidad. En tercer lugar, la seguridad ciudadana. El separatismo pretende expulsar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de Cataluña, y lo van a intentar, y el Partido Socialista siempre les ha dicho que sí a todo. Nosotros lo que señalamos es que para garantizar nuestra seguridad no sobra nadie. Es más, faltan efectivos. Proponemos incrementar la plantilla de Mossos en 570 agentes, darles los instrumentos necesarios y prestigiar su trabajo", asegura Alejandro Fernández, dos propuestas que coinciden con dos de las preocupaciones de los catalanes.

Relación Cataluña-España

"Para nosotros la clave es que vuelva a recuperar el liderazgo en España. No pretendemos que Cataluña tenga un estatus distinto al de cualquier otra comunidad autónoma, salvo el hecho de que creemos que tiene las posibilidades de ser líder en el conjunto de España", dice el candidato del PP.

Ley amnistía

Alejandro Fernández considera que la Ley de Amnistía consagra "una idea y una transacción corrupta". "La idea de que si tú tienes la llave de la gobernabilidad en España puedes cometer los delitos que te dé la gana, que te serán amnistiados. Eso es profundamente inmoral porque genera una casta política que, insisto, por tener la llave de la gobernabilidad pueden cometer todas las tropelías que quieran, que allí estarán Sánchez e Illa para amnistiarles los delitos. La amnistía no ha unido a la sociedad catalana, la amnistía ha dividido a la sociedad catalana", ha criticado el candidato.

Proceso independentista

"El proceso no ha traído la independencia de Cataluña, ha traído la decadencia de Cataluña", asegura Fernández, que lamenta que "diez años después, no es casualidad, que Cataluña aglutine el 42% de las ocupaciones ilegales de toda España; no es casualidad que nos hayamos convertido en un infierno fiscal, con figuras impositivas que no existen en el resto de España; no es casualidad que tengamos los peores datos de calidad educativa de toda España, cuando antes teníamos un sistema educativo que era referencia, incluso, en Europa; no es casualidad que los datos de inseguridad ciudadana sean también los peores de España o no es casualidad que la gestión del agua sea tercermundista".

"El proceso independentista no solamente ha dividido familias o ha traído inestabilidad política e inseguridad jurídica, sino que ocho mil empresas se han ido y ha provocado una gestión pública absolutamente calamitosa", añade.

Pactos de gobierno

"Somos el gran partido de España: el que tiene más alcaldes, más presidentes autonómicos, mayoría absoluta en el Senado y el grupo más numeroso en el Congreso, pero no vamos a gobernar o no vamos a intentar generar una llave a cualquier precio. Cuando el Sr. Illa anunció que está dispuesto a formar un gobierno con Carles Puigdemont, con nosotros que no cuente".

