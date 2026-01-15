Los diputados se suben el sueldo un 1,5% y amplían sus días libres adaptándolos a los festivos autonómicos

El Congreso de los Diputados ha empezado el año con dos decisiones: una subida de sueldo para los diputados y un nuevo calendario que amplía los días libres, adaptando los plenos a los festivos autonómicos. Desde enero, los diputados verán incrementado su salario en un 1,5%, pero cuentan con la posibilidad de añadir otro 0,5% si la inflación supera el 1,5% a final de año.

Así lo recoge el decreto ley aprobado el pasado 11 de diciembre en el Pleno del Congreso, que también regula las subidas salariales para todo el personal del sector público en 2025 y 2026. Concretamente, los funcionarios públicos recibirán un aumento consolidable del 2,5% en 2025 y del 1,5% en 2026, con ese posible medio punto adicional si la inflación lo justifica.

Este decreto salió adelante con el apoyo de la mayoría de grupos parlamentarios, la abstención de Junts y el voto en contra de Vox. Tanto los de Santiago Abascal como el Partido Popular, que dio su apoyo, reprocharon al Ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que el Gobierno aprobara la medida sin diálogo previo y mediante un decreto. Ahora, los diputados de la Cámara Baja también disfrutarán de esta medida.

Más días libres

Mientras los salarios suben, también cambian los horarios del Congreso. Desde febrero hasta junio, los plenos se adaptarán a los festivos de las comunidades autónomas. La intención es que los diputados no tengan que viajar a Madrid en días señalados de sus territorios. La medida responde a una demanda de varios partidos, sobre todo de Junts, después de que el año pasado septiembre se anulara el pleno por el día de la Diada de Cataluña, el 11 de septiembre.

Este año, la Cámara Baja quiere evitar situaciones parecidas, por lo que en abril no habrá Pleno el jueves 23, Día de Aragón y de Castilla y León. En junio tampoco se celebrará sesión el martes 9, festivo en Murcia y La Rioja. En cambio, los plenos de esa semana se trasladarán a los días 10 y 11.

Además, el calendario se ajustará si coinciden con las elecciones autonómicas ya previstas, como es el caso de las de Castilla y León, el 15 de marzo, o las de Andalucía, que podrían celebrarse en junio.

De cara al segundo semestre del año, la duda será si esta política de "plenos libres en festivos" se mantiene. Por ejemplo, el Día de Asturias y Extremadura, el 8 de septiembre, cae en martes, y el de Melilla, el 17 del mismo mes, en jueves. El Congreso tendrá que decidir si aplaza esas sesiones para respetar los días autonómicos.

