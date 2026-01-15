Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Aumento sueldo

Los diputados se suben el sueldo un 1,5% y amplían sus días libres adaptándolos a los festivos autonómicos

No habrá pleno los días festivos de todas las comunidades autónomas, desde febrero hasta junio.

Imagen de archivo del Congreso de los Diputados

Sueldo diputados y días festivos | EFE

Publicidad

El Congreso de los Diputados ha empezado el año con dos decisiones: una subida de sueldo para los diputados y un nuevo calendario que amplía los días libres, adaptando los plenos a los festivos autonómicos. Desde enero, los diputados verán incrementado su salario en un 1,5%, pero cuentan con la posibilidad de añadir otro 0,5% si la inflación supera el 1,5% a final de año.

Así lo recoge el decreto ley aprobado el pasado 11 de diciembre en el Pleno del Congreso, que también regula las subidas salariales para todo el personal del sector público en 2025 y 2026. Concretamente, los funcionarios públicos recibirán un aumento consolidable del 2,5% en 2025 y del 1,5% en 2026, con ese posible medio punto adicional si la inflación lo justifica.

Este decreto salió adelante con el apoyo de la mayoría de grupos parlamentarios, la abstención de Junts y el voto en contra de Vox. Tanto los de Santiago Abascal como el Partido Popular, que dio su apoyo, reprocharon al Ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que el Gobierno aprobara la medida sin diálogo previo y mediante un decreto. Ahora, los diputados de la Cámara Baja también disfrutarán de esta medida.

Más días libres

Mientras los salarios suben, también cambian los horarios del Congreso. Desde febrero hasta junio, los plenos se adaptarán a los festivos de las comunidades autónomas. La intención es que los diputados no tengan que viajar a Madrid en días señalados de sus territorios. La medida responde a una demanda de varios partidos, sobre todo de Junts, después de que el año pasado septiembre se anulara el pleno por el día de la Diada de Cataluña, el 11 de septiembre.

Este año, la Cámara Baja quiere evitar situaciones parecidas, por lo que en abril no habrá Pleno el jueves 23, Día de Aragón y de Castilla y León. En junio tampoco se celebrará sesión el martes 9, festivo en Murcia y La Rioja. En cambio, los plenos de esa semana se trasladarán a los días 10 y 11.

Además, el calendario se ajustará si coinciden con las elecciones autonómicas ya previstas, como es el caso de las de Castilla y León, el 15 de marzo, o las de Andalucía, que podrían celebrarse en junio.

De cara al segundo semestre del año, la duda será si esta política de "plenos libres en festivos" se mantiene. Por ejemplo, el Día de Asturias y Extremadura, el 8 de septiembre, cae en martes, y el de Melilla, el 17 del mismo mes, en jueves. El Congreso tendrá que decidir si aplaza esas sesiones para respetar los días autonómicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

La Fiscalía Antidroga pide inadmitir la querella contra Zapatero al no ver indicios de delito

José Luis Rodríguez Zapatero

Publicidad

España

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo

Koldo y Ábalos confían en que les separen de celda pronto tras sus diferencias

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo durante la reunión que ha mantenido este jueves con el opositor venezolano Edmundo González en Madrid

Feijóo promete a Edmundo González defender "ante el mundo la caída del chavismo" si llega a La Moncloa

Albares y Cayetana Álvarez de Toledo

Bronca entre Cayetana Álvarez de Toledo y Albares: "Su postración ante una torturadora es humillante y elocuente"

Imagen de archivo del Congreso de los Diputados
Aumento sueldo

Los diputados se suben el sueldo un 1,5% y amplían sus días libres adaptándolos a los festivos autonómicos

José Luis Rodríguez Zapatero
Zapatero

La Fiscalía Antidroga pide inadmitir la querella contra Zapatero al no ver indicios de delito

La Reina Doña Sofía e Irene de Grecia
Irene de Grecia

Muere Irene de Grecia, la hermana de la Reina Sofía

La princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, ha fallecido en Madrid a los 83 años.

La opinión de Vicente Vallés
LA OPINIÓN

Vicente Vallés, sobre el choque entre PSOE y Sumar por la vivienda: "Es una muestra muy evidente de que están en un 'sálvese quien pueda'"

El director y presentador de Antena 3 Noticias 2 aborda el choque entre los dos partidos del Gobierno de coalición en materia de vivienda.

Santiago Abascal, líder de Vox

Santiago Abascal tilda a Pilar Alegría de "mujer objeto" y ella responde: “Ojalá se queden solos”

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente

Montero y Puente cobran 29.000 euros anuales del Congreso por gastos de vivienda a pesar de vivir en residencias oficiales

Paco Salazar

La Fiscalía no apoya que se investigue al exsocialista Paco Salazar por acoso sexual

Publicidad