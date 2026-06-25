Ábalos denuncia desde la cárcel que es víctima de un juicio "político" y que la condena estaba "predeterminada"

24 años de cárcel. Esa es la condena del Tribunal Supremo para el exministro de Transportes José Luis Ábalos por el 'caso mascarillas'. El ex número 2 del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha valorado por primera vez la sentencia del Alto Tribunal. En un audio al que ha tenido acceso la 'Cadena Ser', Ábalos denuncia que fue un juicio "político" y que la condena estaba "predeterminada".

José Luis Ábalos tilda de "abultada" una condena que ya "intuía". Denuncia la vulneración de sus derechos porque se ha partido en su causa de una "hipótesis de culpabilidad" con un "propósito de confesión" que al no producirse, ha concluido con la "desproporcionada" pena, y asevera que el resultado estaba "predeterminado".

"He recibido decepcionado la sentencia. No esperaba lógicamente esas penas tan abultadas. Que creo que han llamado la atención incluso a cualquiera que tuviera inquina o deseara la mayor de las penas. Ha partido de una hipótesis de culpabilidad y con un propósito de confesión. Este no se ha dado y es el resultado de la sentencia", relata. Afirma que le han condenado por "no pactar" y critica "el premio al delator". Se refiere a Víctor de Aldama como un "mero delator no arrepentido".

El exministro esgrime que en el juicio "se ha castigado a lo político" en una "sentencia ejemplarizante que se aleja de la Justicia". Critica que se ha "sacrificado el derecho a no incriminarse y premiado el delator" Víctor de Aldama, que ha "confesado en interés propio, para alcanzar la impunidad en esta y el resto de causas, señalando solo a los políticos y protegiendo entre otros al personal de la Guardia Civil que daba soporte a su organización".

Denuncia el "pacto" que Aldama ha alcanzado con Anticorrupción. Afirma que se ha dedicado "a los mismos" negocios de hidrocarburos que le llevaron por primera vez a prisión por un supuesto fraude del IVA superior a los 200 millones de euros. José Luis Ábalos manifiesta que el TS basó su condena en las manifestaciones de Aldama sin tener en cuenta otros testimonios e informes exculpatorios y censura que incluso no tuvo en cuenta a la UCO cuando situó al empresario como jefe de la organización y descartó que su testimonio hubiera tenido relevancia alguna para la investigación.

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