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Menos de 24 horas para el Comité Federal más duro al que se enfrenta Sánchez

A pesar de los casos de corrupción que afectan al partido, en Ferraz esperan pocas críticas y un cierre de filas con el presidente del Gobierno.

Imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

En Ferraz esperan pocas críticas y un cierre de filas con el presidente del Gobierno | EFE

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Cristina Navarro
Cristina Navarro
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A tan solo 24 horas, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ultima el discurso que pronunciará en el Comité Federal de mañana, en el que se espera que haga referencia a la delicada situación que atraviesa el partido. "Comparezco ante vosotros evidentemente con el corazón tocado, pero con la determinación intacta", pronunció ante los suyos en el comité del año pasado.

Esta vez, el contexto para los socialistas es peor si cabe. Con nuevos casos que afectan al partido como el del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, o el de la presunta fontanera, Leire Díez. Sobre la mesa, hay también una diferencia clave: la sentencia al que fue la mano derecha de Sánchez, José Luis Ábalos, que ha sido condenado a 24 años de prisión.

Aun así, toda apunta a un cierre de filas. "Nuestro referente es Pedro Sánchez, nuestro candidato es Pedro Sánchez, nuestro secretario general es Pedro Sánchez y nuestro presidente es Pedro Sánchez", zanjaba ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, en los pasillos del Congreso.

Apoyo entre los militantes y simpatizantes

A las puertas del comité, militantes y simpatizantes están moviendo en redes sociales cartas, con mensajes de apoyo como: "Estamos contigo Pedro" o "No le soltaremos en la mano", en referencia a su mujer, Begoña Gómez.

Algunas voces internas deslizan que será un comité "de calma tensa". Creen que habrá críticas, pero que pocos se atreverán a pedir el tuno de palabra para hacerlas públicas. Entre ellos, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, o el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Se espera además que Page insista en su petición de que las próximas elecciones generales no coincidan con las autonómicas y municipales. "Que nadie se engañe, entre mi partido y mis ideas y la defensa de Castilla-La Mancha, siempre he antepuesto y, siempre lo haré, los intereses de mi tierra porque cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer", ha proclamado.

En lo que todos coinciden es en que mañana se activará el calendario electoral, en un comité que muchos leen como el pistoletazo de salida en la carrera hacia las urnas.

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