Alejandro Fernández, tras su buen resultado en las elecciones catalanas: "No vamos a hacer el primo"

"Cataluña hasta la noche de ayer había sido el talón de Aquiles para el PP" reconoce Alejandro Fernández, que tras el resultado de su formación en las elecciones catalanas, se ve con fuerzas y posibilidades de lograr lo que hace años consiguió Ciudadanos. El PP ha firmado este 12M su mejor resultado en unas urnas en la comunidad autónoma y aunque no tiene pudor en mostrar su alegría asegura ser consciente de saber que han de "administrarla con mucha humildad" porque dice "si somos capaces de actuar con humildad y seguir concentrando el voto constitucionalista en Cataluña creo que tenemos un futuro extraordinario".

Alejandro Fernández ha compartido en Espejo Público que él era "muy optimista" porque "las sensaciones que teníamos en la calle con la gente eran extraordinarias desde hace muchísimo tiempo".

Fernández reconoce que "Salvador Illa ha ganado las elecciones, yo ayer le felicité. No tengo ninguna duda, pero cuidado, los catalanes han votado que acabe el proceso y se inicie una nueva etapa no que se siga profundizando en el proceso". Y es que la lectura que desde el PP se hace de las elecciones en Cataluña es que "lo que ha quedado claro es que la ciudadanía catalana ha emitido un veredicto absolutamente indiscutible, y es que nos ordenan al conjunto de partidos políticos acabar con el proceso. Esto ya se había percibido en las elecciones generales donde los partidos independentistas tuvieron un resultado muy malo y, por desgracia, a Puigdemont lo ha resucitado Sánchez porque en las elecciones generales tuvieron un resultado muy malo".

El PSC ha alcanzado un resultado "histórico" en Cataluña con 42 escaños y las cuentas suman si consigue el apoyo de los Comunes y de ERC. El PP por su parte tiene ahora 15 representantes y con podría facilitar una investidura de Illa para que no tenga que contar con fuerzas nacionalistas, pero ¿están dispuestos los populares a hacer 'un Collboni'?

"Salvador Illa ha ganado las elecciones, pero es evidente que ha mentido varias veces"

Fernández responde asegurando que "la política municipal no tiene nada que ver con la política autonómica, y además, aquí hay abierto un proceso que ya no es el proceso catalán, es el proceso español que incluye una serie de medidas que, a nuestra manera de ver, son profundamente inmorales. La supresión del delito de sedición, la modificación del delito de malversación a la medida de unos señores que habían cometido un golpe de estado, la amnistía, una transacción que para nosotros sigue siendo una transacción corrupta y absolutamente inmoral que consiste en, para tener la llave de la gobernabilidad en España, absoluta impunidad para cometer los delitos que te de la gana".

Además añade: "Le corresponde a Salvador Illa trasladar qué planes tiene. Salvador Illa ha ganado las elecciones, pero es evidente que ha mentido varias veces". Porque asegura tener claro que su equipo "no va a hacer el primo".

"Si el señor Salvador Illa acaba facilitando una operación para que le señor Puigdemont acabe teniendo la llave de la política española con nosotros que no cuente. No vamos a hacer el primo. Aprobar unos presupuestos para que luego Sánchezy Puigdemont acaben profundizando en la autodeterminación no vamos a participar en eso". E insiste: "Los antecedentes lo que nos están diciendo es que Salvador Illa ya ganó unas elecciones y al final siempre se ha puesto a las órdentes de Pedro Sánchez, porque siempre ha priorizado que Sánchez siga en la Moncloa apoyado por los separatistas".

