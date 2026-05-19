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Salvador Illa y Oriol Junqueras firman el acuerdo de presupuestos para Cataluña

El líder de ERC, Oriol Junqueras, y el presidente, Salvador Illa, han escenificado su pacto mientras el Govern sigue negociando con los comunes.

Salvador Illa y Oriol Junqueras

Salvador Illa y Oriol JunquerasEuropa Press

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Miriam Vázquez
Publicado:

A las 08:00 de la mañana y en el Palau de la Generalitat, concretamente en la Galería Gótica, y con un apretón de manos se ha sellado el acuerdo de presupuestos para Cataluña.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, y el presidente Salvador Illa han escenificado su pacto mientras todavía está en el aire el apoyo o no de los Comuns con quien siguen las negociaciones.

Ante la presencia de miembros de los equipos negociadores, como Lluís Salvadó, Isaac Albert, Jordi Albert, Ester Capella y Oriol López (ERC), Albert Dalmau y Alícia Romero (Govern), así como Lluïsa Moret y Ferran Pedret (PSC) ambos líderes han firmado el documento.

En este acuerdo se incluye la línea orbital ferroviaria, la reforma del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona o el consorcio de inversiones.

Los temas que afectan al Gobierno central se validarán en una reunión que tendrá lugar este miércoles en Madrid.

El pacto prevé el impulso de una línea de tren orbital para unir ciudades de la segunda corona metropolitana de Barcelona, el nuevo Consorcio de la Zona Franca de Barcelona -con mayoría catalana- y una sociedad mixta para ejecutar las inversiones del Estado en Cataluña, análoga al consorcio que Junts vetó en el Congreso.

Los Comunes ya habían alcanzado un acuerdo presupuestario con el Govern el pasado mes de marzo, sin embargo no sirvió para sacar adelante las cuentas, ya que entonces ERC rechazó sentarse a la mesa de negociación ante la negativa del Gobierno a comprometerse a ceder el IRPF a Cataluña.

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