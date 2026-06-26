Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Felipe VI

El rey Felipe VI consolida relaciones diplomáticas con México y asistirá al España- Uruguay

El Rey y la presidenta de México han celebrado un encuentro que consolida el acercamiento entre ambos países. Felipe VI y Claudia Sheinbaum se reunían en el Palacio Nacional de Ciudad de México poco después de llegar al país centroamericano.

Felipe VI y Claudia Sheinbaum

El rey Felipe VI consolida relaciones diplomáticas con México y asistirá al España- Uruguay | Antena 3 Noticias

Publicidad

Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
Publicado:

Felipe VI llegó el jueves en la capital mexicana, donde fue recibido por el secretario de Relaciones Internacionales de México, Roberto Velasco, nada más aterrizar. Tras la bienvenida el Rey de España se desplazó al Palacio Nacional para reunirse con la presidenta del país, Claudia Sheinbaum.

La cumbre bilateral tiene como máximo objetivo consolidar las relaciones entre México y España y dejar atrás las tensiones surgidas en los últimos años.

Felipe VI y Sheinbaum posaban en la solemne escucha del himno español y se tomaban la foto oficial que plasma el acercamiento conjunto. La presidenta de la República calificó la reunión de "cordial", compartiendo con los medios que hablaron de la importancia de los vínculos históricos entre México y España y la relevancia de los pueblos originarios: "Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de nuestras naciones".

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y cooperación, también presente en la cumbre, celebraba las "excelentes e intensas relaciones fraternales" de México y España, que considera han resultado reimpulsadas con el encuentro de las autoridades a menos de cinco meses de la próxima Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Madrid a principios de noviembre.

Anfitriones de España

El motivo añadido de la vista del rey Felipe a México es el último partido de la Selección Española correspondiente a la fase de clasificación del Mundial de Fútbol del que el país centro americano es coorganizador junto a Canadá y Estados Unidos.

Sheinbaum ha invitado al monarca español para acudir al España- Uruguay que se juega la tarde de este viernes en México, 2:00 horas de la madrugada del sábado en España. Felipe VI aceptaba la invitación que se producía en medio del acercamiento que iniciaban las palabras del Rey el pasado mes de marzo, reconociendo abusos por parte de los conquistadores castellanos de México. Esas históricas palabras dieron pie además a que Sheinbaum visitara España en abril para asistir a una reunión en defensa de la democracia.

Conmoción y preocupación

Felipe VI manifestaba también que sigue de cerca, consternado, la evolución de los acontecimientos en Venezuela tras los devastadores terremotos que asolaban el país la tarde del 24 de junio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer

Rufián desafía a Pedro Sánchez en el Congreso: "Míreme a los ojos, ¿han robado?"

Gabriel Rufián en el Congreso

Publicidad

España

Imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

El juez Calama ofrece a Hacienda personarse en el caso Plus Ultra al considerarla "potencial perjudicada" por las joyas de Zapatero

Felipe VI y Claudia Sheinbaum

El rey Felipe VI consolida relaciones diplomáticas con México y asistirá al España- Uruguay

Gabriel Rufián en el Congreso

Malestar entre los socios por el tono de Sánchez: "Está completamente fuera de orbita"

El abogado Jacobo Teijelo, que defiende al exdirigente socialista Santos Cerdán
Caso 'Fontanera'

Jacobo Teijelo comparece en la Audiencia Nacional y defiende su labor como asesor del PSOE

Imagen del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo
Legislatura Gobierno

El PP, con el apoyo de Junts y Vox, logra que el Congreso pida a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza

Zapatero
CASO PLUS ULTRA

Zapatero pide la nulidad general del 'caso Plus Ultra' al considerar que se han vulnerado varios de sus derechos fundamentales

Considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales y que se ha incorporado a la causa "prueba ilícitamente analizada"

Ábalos y Koldo García
Ábalos

Ábalos denuncia desde la cárcel que es víctima de un juicio "político" y que la condena estaba "predeterminada"

Afirma que le han condenado por "no pactar" y critica "el premio al delator".

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés: "Nada ha hecho que Sánchez desista de su voluntad de seguir en el poder, pase lo que pase"

Zapatero

Zapatero asumió una "temporada ácida" tras la detención de su amigo, Julio Martínez, en el caso Plus Ultra

Gabriel Rufián en el Congreso

Rufián desafía a Pedro Sánchez en el Congreso: "Míreme a los ojos, ¿han robado?"

Publicidad