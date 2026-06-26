El rey Felipe VI consolida relaciones diplomáticas con México y asistirá al España- Uruguay

Felipe VI llegó el jueves en la capital mexicana, donde fue recibido por el secretario de Relaciones Internacionales de México, Roberto Velasco, nada más aterrizar. Tras la bienvenida el Rey de España se desplazó al Palacio Nacional para reunirse con la presidenta del país, Claudia Sheinbaum.

La cumbre bilateral tiene como máximo objetivo consolidar las relaciones entre México y España y dejar atrás las tensiones surgidas en los últimos años.

Felipe VI y Sheinbaum posaban en la solemne escucha del himno español y se tomaban la foto oficial que plasma el acercamiento conjunto. La presidenta de la República calificó la reunión de "cordial", compartiendo con los medios que hablaron de la importancia de los vínculos históricos entre México y España y la relevancia de los pueblos originarios: "Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de nuestras naciones".

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y cooperación, también presente en la cumbre, celebraba las "excelentes e intensas relaciones fraternales" de México y España, que considera han resultado reimpulsadas con el encuentro de las autoridades a menos de cinco meses de la próxima Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Madrid a principios de noviembre.

Anfitriones de España

El motivo añadido de la vista del rey Felipe a México es el último partido de la Selección Española correspondiente a la fase de clasificación del Mundial de Fútbol del que el país centro americano es coorganizador junto a Canadá y Estados Unidos.

Sheinbaum ha invitado al monarca español para acudir al España- Uruguay que se juega la tarde de este viernes en México, 2:00 horas de la madrugada del sábado en España. Felipe VI aceptaba la invitación que se producía en medio del acercamiento que iniciaban las palabras del Rey el pasado mes de marzo, reconociendo abusos por parte de los conquistadores castellanos de México. Esas históricas palabras dieron pie además a que Sheinbaum visitara España en abril para asistir a una reunión en defensa de la democracia.

Conmoción y preocupación

Felipe VI manifestaba también que sigue de cerca, consternado, la evolución de los acontecimientos en Venezuela tras los devastadores terremotos que asolaban el país la tarde del 24 de junio.

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