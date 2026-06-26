¿De quién dependía Red.es cuando adjudicó los contratos investigados de Barrabés?

La investigación sobre las adjudicaciones concedidas a empresas vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés ha puesto el foco en la actuación de Red.es. En uno de sus informes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que trabajadores del organismo público modificaron las valoraciones de distintas ofertas para ampliar la diferencia con el resto de candidaturas y favorecer a las empresas relacionadas con Barrabés.

Las conclusiones forman parte de la investigación que dirige el juez Juan Carlos Peinado sobre varios contratos públicos. Según la UCO, las ofertas de Innova Next y la UTE formada por The Valley Business School y Barrabés recibieron cambios en las puntuaciones subjetivas durante el proceso de evaluación.

Correos internos y cambios en las puntuaciones

El informe recoge varios correos electrónicos intercambiados entre trabajadores de Red.es durante la valoración de las ofertas. En esas comunicaciones aparecen mensajes como: "Piensa en que Barrabés es la buena y las otras han de bajar sí o sí". Otro empleado respondió: "Estas son mis notas... Si hay preferencias... casi mejor saberlo antes. Para mí, otras son mejores. ¿Mejor que Barrabés? ¿Qué hago?".

La Guardia Civil también incorpora mensajes en los que algunos evaluadores planteaban reducir las calificaciones de empresas competidoras. Entre ellos figuran frases como: "Qué más da un 8 que un 6, si no van a tener opciones" o "estoy intentando cambiar las de las puntuaciones más altas para bajarlas".

Los investigadores consideran que estos cambios pretendían ampliar la distancia entre la oferta de Barrabés y el resto de licitadores.

La respuesta de Red.es

Frente a esas conclusiones, Red.es rechaza que existiera una ausencia de criterios en el proceso de adjudicación. El organismo sostiene que las conversaciones reflejan discrepancias entre los distintos evaluadores y defiende que la oferta finalmente adjudicada era la que obtuvo la mejor valoración.

Además, asegura que ya ha remitido dos escritos a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid con el objetivo de aclarar el contenido de las comunicaciones incorporadas a la investigación.

En el periodo al que hacen referencia los hechos investigados, Red.es dependía del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, dirigido entonces por Nadia Calviño. David Cierco ocupaba la Dirección General del organismo público.

El informe de la UCO fue remitido inicialmente a la Fiscalía Europea. Parte de esas diligencias terminaron después en el Juzgado Central de Instrucción que dirige Juan Carlos Peinado, donde se investiga la posible comisión de delitos de prevaricación y fraude a la Unión Europea.

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