Feijóo pide que Pedro Sánchez dimita tras la sentencia del caso mascarillas: "No hubiera sido posible sin él"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocer la sentencia del caso mascarillas. Alega que "es indecente que siga un minuto más en la presidencia del Gobierno" y le apunta como "responsable" de la corrupción: "No hubiera sido posible sin él".

Feijóo pide dimisión y elecciones: "Es indecente que siga un minuto más"

"Es una situación límite en la democracia española. No pienso negar la situación gravísima en la que está la política española, concretamente el Gobierno, son muchos casos, todo lo que está pasando es una basura", exclamó el político gallego.

"Los casos del PSOE... es todo basura"

Feijóo ha recalcado que Pedro Sánchez está obligado a dar explicaciones: "El otro día un presidente declaró como investigado por primera vez en nuestra historia... En este caso, Ábalos fue el número dos del PSOE, el ministro más importante y poderoso del momento... Este Gobierno no asume responsabilidades por nada y son ya dos sentencias de las quince que están abiertas por corrupción en el entorno de Sánchez. Esta sentencia es una condena para el gobierno de Sánchez ¿A qué esperan los socios? Es indecente que siga un minuto más en el Gobierno".

En lo referente a la condena a Ábalos (24 años y tres meses), quien fuera número 2 del PSOE, Feijóo ha explicado que este "no llegó solo, no se dio poder así mismo, Sánchez le convirtió en número 2, él mintió sobre su salida, él le volvió a meter en las listas electorales... Sánchez no sería posible sin Ábalos y Ábalos sin Sánchez". También recalcó que "el presidente es el responsable de la corrupción de sus ministros en ejercicio

Feijóo señala a los socios: "¿A qué esperan?"

El líder del PP ha afirmado que la única manera de salir de esta situación es "convocar elecciones", ha pedido su dimisión y le ha tildado de "vergüenza para los españoles": "El presidente del Gobierno no puede seguir representándonos, Sánchez es una vergüenza para el conjunto de los españoles, está rodeado de corrupción, y ya tiene dos sentencias firmes del Tribunal Supremo. La dimisión y la convocatoria de elecciones es lo mínimo. No haré nada que sea bueno para Sánchez, ¿qué necesitan los socios de Sánchez?".

"Si hubiese presentado la moción de censura hace meses, Sánchez habría salido revalidado por la cámara"

Feijóo también ha hablado acerca de una posible moción de censura de la que tanto se ha hablado recientemente, y que, en parte, se le ha 'achacado' que no la convocara: "Si la hubiera presentado hace meses Sánchez habría quedado revalidado por la cámara. Está manchado por todos lados, así que iremos viendo como va esta semana con las dos votaciones (una cuestión de confianza entre ellas), y ahí se verá si los socios le apoyan y son cómplices... o no", admitió.

"¿La no entrada a prisión de Aldama? Es coherente..."

En cuanto a la sentencia del 'caso mascarillas' por la que él exministro Ábalos ha sido condenado a 24 años y tres meses de prisión, y Koldo a otros 19, Feijóo ha contestado al hecho de que el empresario Víctor de Aldama no vaya a entrar en prisión por colaborar con la justicia: "Respetamos la sentencia, la acusación del PP pidió una rebaja en la pena porque así es si colaboras con la justicia, por lo tanto es totalmente coherente. Me alegro que nuestra defensa haya acertado".

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