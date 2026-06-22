Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

PARTIDO POPULAR

Feijóo pide que Pedro Sánchez dimita tras la sentencia del caso mascarillas: "No hubiera sido posible sin él"

El líder popular ha tildado de "basura" todos los casos que rodean al PSOE y pide elecciones: "Es la única manera... que Sánchez siga un minuto más es indecente".

Alberto Núñez Feijoo

Feijóo pide que Pedro Sánchez dimita tras la sentencia del caso mascarillas: "No hubiera sido posible sin él" | EFE

Publicidad

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocer la sentencia del caso mascarillas. Alega que "es indecente que siga un minuto más en la presidencia del Gobierno" y le apunta como "responsable" de la corrupción: "No hubiera sido posible sin él".

Feijóo pide dimisión y elecciones: "Es indecente que siga un minuto más"

"Es una situación límite en la democracia española. No pienso negar la situación gravísima en la que está la política española, concretamente el Gobierno, son muchos casos, todo lo que está pasando es una basura", exclamó el político gallego.

"Los casos del PSOE... es todo basura"

Feijóo ha recalcado que Pedro Sánchez está obligado a dar explicaciones: "El otro día un presidente declaró como investigado por primera vez en nuestra historia... En este caso, Ábalos fue el número dos del PSOE, el ministro más importante y poderoso del momento... Este Gobierno no asume responsabilidades por nada y son ya dos sentencias de las quince que están abiertas por corrupción en el entorno de Sánchez. Esta sentencia es una condena para el gobierno de Sánchez ¿A qué esperan los socios? Es indecente que siga un minuto más en el Gobierno".

En lo referente a la condena a Ábalos (24 años y tres meses), quien fuera número 2 del PSOE, Feijóo ha explicado que este "no llegó solo, no se dio poder así mismo, Sánchez le convirtió en número 2, él mintió sobre su salida, él le volvió a meter en las listas electorales... Sánchez no sería posible sin Ábalos y Ábalos sin Sánchez". También recalcó que "el presidente es el responsable de la corrupción de sus ministros en ejercicio

Feijóo señala a los socios: "¿A qué esperan?"

El líder del PP ha afirmado que la única manera de salir de esta situación es "convocar elecciones", ha pedido su dimisión y le ha tildado de "vergüenza para los españoles": "El presidente del Gobierno no puede seguir representándonos, Sánchez es una vergüenza para el conjunto de los españoles, está rodeado de corrupción, y ya tiene dos sentencias firmes del Tribunal Supremo. La dimisión y la convocatoria de elecciones es lo mínimo. No haré nada que sea bueno para Sánchez, ¿qué necesitan los socios de Sánchez?".

"Si hubiese presentado la moción de censura hace meses, Sánchez habría salido revalidado por la cámara"

Núñez Feijóo

Feijóo también ha hablado acerca de una posible moción de censura de la que tanto se ha hablado recientemente, y que, en parte, se le ha 'achacado' que no la convocara: "Si la hubiera presentado hace meses Sánchez habría quedado revalidado por la cámara. Está manchado por todos lados, así que iremos viendo como va esta semana con las dos votaciones (una cuestión de confianza entre ellas), y ahí se verá si los socios le apoyan y son cómplices... o no", admitió.

"¿La no entrada a prisión de Aldama? Es coherente..."

En cuanto a la sentencia del 'caso mascarillas' por la que él exministro Ábalos ha sido condenado a 24 años y tres meses de prisión, y Koldo a otros 19, Feijóo ha contestado al hecho de que el empresario Víctor de Aldama no vaya a entrar en prisión por colaborar con la justicia: "Respetamos la sentencia, la acusación del PP pidió una rebaja en la pena porque así es si colaboras con la justicia, por lo tanto es totalmente coherente. Me alegro que nuestra defensa haya acertado".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Del anonimato al foco mediático: dos años del juez Peinado al frente del caso Begoña Gómez

Del anonimato al foco mediático: dos años del juez Peinado al frente del caso Begoña Gómez

Publicidad

España

Alberto Núñez Feijoo

Feijóo pide que Pedro Sánchez dimita tras la sentencia del caso mascarillas: "No hubiera sido posible sin él"

Víctor de Aldama

¿Por qué Aldama no entrará en prisión pese haber sido condenado a 4 años y medio?

Aldama

Última hora de la condena del Caso Mascarillas en directo | Aldama se pronuncia: "Estoy satisfecho, la colaboración sirve"

Ábalos, Koldo y Aldama
CASO MASCARILLAS

El Supremo condena a José Luis Ábalos a 24 años de prisión, 19 años para Koldo García y libra de la cárcel a Víctor de Aldama

Begoña Gómez, junto a Cristina Alvarez, en la tribuna de público en el Congreso de los Diputados
Caso Begoña

El juez Peinado cita a Begoña Gómez y Cristina Álvarez para que entreguen sus pasaportes este miércoles

Antena 3 Noticias
Auto Peinado

Joaquim Bosch sobre el auto de Peinado a Begoña Gómez: "Presenta aspectos discutibles en las medidas cautelares"

El magistrado explica que el Consejo solo puede acordar que se inicien diligencias o abrir expediente contra el juez.

Begoña Gómez.
Caso Begoña

El juez Peinado, expedientado por cuestionar a la Policía en el Caso Begoña Gómez

Las medidas cautelares impuestas por el juez Peinado se hicieron públicas el sábado, cuando comunicó que enviaba a juicio a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Las dudas que plantea el magistrado sobre la posible colaboración de los agentes en una hipotética huida de la investigada ha generado malestar en el Cuerpo Nacional de Policía.

Del anonimato al foco mediático: dos años del juez Peinado al frente del caso Begoña Gómez

Del anonimato al foco mediático: dos años del juez Peinado al frente del caso Begoña Gómez

El auto del juez Peinado inisiste en el delito de tráfico de influencias relacionándolo hasta en cuatro ocasiones con Sánchez

El auto del juez Peinado insiste en el delito de tráfico de influencias relacionándolo con el presidente del Gobierno

Begoña Gómez

La Policía Nacional rechaza las sospechas del juez Peinado sobre los escoltas de Begoña Gómez y defiende la profesionalidad de sus agentes

Publicidad