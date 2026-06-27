Vídeo: Felipe VI baja al vestuario para felicitar a España tras su victoria ante Uruguay en el Mundial

El rey Felipe VI bajó este sábado al vestuario de la selección española tras la victoria por 0-1 ante Uruguay en el Mundial de Fútbol para felicitar a los jugadores y al cuerpo técnico por el triunfo y por su clasificación como primera de grupo.

El monarca presenció en directo el encuentro en el estadio de Guadalajara, donde España certificó el liderato del Grupo H con siete puntos. El equipo dirigido por Luis de la Fuente disputará los dieciseisavos de final el próximo 2 de julio en Los Ángeles, ante Austria o Argelia, segundo clasificado del Grupo J.

A su llegada al estadio, Felipe VI fue recibido por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, junto al gobernador del estado mexicano de Jalisco, Pablo Lemus; el presidente de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani; y el presidente del Club Deportivo Guadalajara, Amaury Vergara.

Durante los prolegómenos del partido, el rey conversó con varios exinternacionales españoles, entre ellos Iker Casillas, Emilio Butragueño, Fernando Hierro, Carles Puyol, Míchel Salgado y David Silva. También asistieron al encuentro la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, entre otras autoridades.

La visita de Felipe VI dio continuidad a su apoyo a la selección durante el Mundial. Antes del torneo, el monarca protagonizó el anuncio oficial de la convocatoria, una acción que, según la RFEF, superó los 5.600 millones de impactos en todo el mundo.

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