España abre sus fronteras a turistas de Reino Unido desde el próximo lunes y a los viajeros vacunados desde el 7 de junio

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha aprovechado su presencia en Ftur, donde ha presentado el 'pasaporte Covid', para anunciar que España abrirá sus fronteras el próximo lunes 24 de mayo a todos los turistas de países seguros no comunitarios.

"Me gustaría decirles que hoy mismo, en el BOE, se publica la orden ministerial que permite la entrada de viajeros de países seguros no comunitarios, entre los que se encuentran los siguientes: Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Israel, Corea del Sur, Tailandia, Ruanda, China, Reino Unido y Japón. Todos ellos pasan a estar en la lista de países seguros. Desde el próximo lunes España estará encantadísima de recibir a los turistas británicos y de los demás países que he dicho", ha indicado Sánchez.

Además, Pedro Sánchez ha adelantado que el próximo 7 de junio se permitirá la entrada a los viajeros de todos los países, siempre que acrediten haber recibido la pauta completa de una vacuna reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

"A partir del 7 de junio, los turistas de todos los países con los que no haya plena libertad de movimiento, entre los que se encuentra Estados Unidos, van a poder entrar en España siempre que cuenten con un certificado de haber recibido la pauta completa de vacunación", ha indicado Pedro Sánchez.