El PP tilda al Gobierno de ausente en los incendios y el Ejecutivo carga contra la oposición por la actuación de las comunidades en las que gobiernan

Con el fuego aún activo y miles de hectáreas calcinadas, en política el cruce de reproche no cesa. El Gobierno y el Partido Popular se recriminan la actuación y buscan señalar responsables. Tanto la portavoz del PSOE, Rebeca Torró, como la vicesecretaria del Partido Popular, Carmen Fúnez, comparten el mismo dardo. Se señalan por haber "llegado tarde".

La responsabilidad en la gestión de incendios corresponde a las comunidades autónomas, así lo ha señalado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska incidiendo en que si las comunidades "no se ven capacitadas" para la gestión "deberían solicitar al Gobierno la asunción de las competencias". Pero desde la oposición critican al ministro las formas en las que ha marcado la postura del ejecutivo. "Muestra la insensibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez con los españoles que peor lo pasan en un momento de crisis incendiari", ha señalado Fúnez, remarcando que el propio Presidente del Gobierno también se encuentra de vacaciones.

Desde Génova llevan días reprochando la ausencia de Pedro Sánchez. No hay previsión de que Sánchez viaje a las zonas afectadas, y tampoco se ha puesto en contacto con los presidentes autonómicos. "El Presidente del Gobierno a mí no me ha llamado", ha criticado hoy el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aunque sí ha reconocido que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hablado con él.

En el Ejecutivo excusan la ausencia de Sánchez poniendo de relevancia que los delegados del Gobierno sí están "al pie del cañón", y que la presencia de Sánchez no es imprescindible. "No buscamos entorpecer el proceso de trabajo de los profesionales sobre el terreno", ha dicho el secretario de Estado de Medio ambiente, Hugo Morán, intentando restar importancia al debate sobre la presencia de Sánchez e insistiendo en que "lo que toca" es que cada uno esté en su puesto y se permita el trabajo de los profesionales de la manera "más ágil posible".

El PSOE exige la comparecencia de Mañueco y el PP la de Aagesen

La ofensiva entre partidos también ha llegado en las peticiones de comparecencia. En el PSOE han exigido que Mañueco dé explicaciones en las Cortes autonómicas. Prácticamente a la vez, desde la sede del PP han pedido la comparecencia en el Congreso de los Diputados de la Vicepresidenta de Transición ecológica, Sara Aagesen.

"La falta de Presupuestos Generales del Estado ha provocado que este año el Estado cuente con menos medios aéreos para luchar contra el fuego. Hemos pedido su comparecencia en la diputación permanente del Congreso", ha expresado la portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, advirtiendo a la ministra Aagesen de que tendrá que dar explicaciones.

