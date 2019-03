El bloque independentista no obtendría mayoría absoluta en las elecciones en Cataluña, según un sondeo de 'La Razón'

ENCUESTA DE NC REPORT PARA 'LA RAZÓN'

Aunque según el sondeo, ERC sería la primera fuerza política con el 24,1% de los votos, la suma con Junts per Catalunya, con el 13,6% de los votos, no tendría la mayoría necesaria para gobernar en Cataluña. De hecho, no alcanzarían el 50% ni con la suma de la CUP.