Dos declaraciones, dos versiones: Aldama y Koldo chocan en lo delictivo aunque coinciden en lo anecdótico

La recta final del juicio por el 'Caso Mascarillas' se está alargando más de lo previsto. Sobre el papel, en la jornada de ayer tendría que haber finalizado el juicio, pero la declaración de Aldama el miércoles -durante todo el día- y el interrogatorio a Koldo que ocupó la totalidad de la jornada del jueves han hecho que el Tribunal Supremo tenga que habilitar dos días más de juicio.

En ambas declaraciones maratonianas se han tocado todo tipo de temas. Algunas incluso ajenas a la causa. Koldo García reconoció que las 'chistorras' eran billetes de 500 euros, algo que ya había acreditado la UCO, que no causó sorpresa, pero que compromete a su antiguo partido. El exgerente del PSOE, Mariano Moreno, negó que Ferraz pagara con billetes de 100, 200, 0 500 euros, pero Koldo afirmó que algunos billetes llegaban desde la propia gerencia del PSOE.

Pero las mayores contradicciones se han vivido entre Koldo García y Víctor de Aldama. Ambos imputados se han acusado de varios delitos. Koldo intenta aparentar que nunca le llamó la atención los pagos de Ferraz y afirma que todo "era legal", pero el comisionista de la trama declaró que parte del dinero de las mordidas era -según Koldo y Ábalos- para la financiación del PSOE. La estrategia de Koldo en este punto es clara: si niega las mordidas y los pagos recurrentes de Aldama también tiene que negar todo lo relacionado presuntamente a esos pagos.

También chocan en la relación entre Pedro Sánchez y Koldo. Aldama insiste en que Koldo tenía una relación estrecha con el Presidente del Gobierno, que incluso "le llamaba Pedro", pero Koldo lo negó. "Si hubiera tenido el teléfono de Pedro igual... pero no lo tenía", dijo el exasesor de José Luis Ábalos ante el la Sala de lo Penal.

La llegada de Jésica a la trama, otra incógnita

Otra batalla directa entre Aldama y Koldo se centra en la exnovia de Ábalos, Jésica Rodríguez. Aldama insistió en que "no la conoce", y que siempre conoció datos sobre ella a través de su socio Alberto Escolano, quien pagaba el alquiler de casi 3.000 euros a la antigua pareja de Ábalos. Koldo, que desde hace meses pide la imputación de Jésica y ya intentó desacreditarla en su testifical, dice todo lo contrario: que fue Víctor de Aldama quien presenta a la joven a la trama. Tal es el señalamiento de Koldo a la expareja del ministro que ayer reconoció que cuando la conoció se la presentaron como "señorita de compañía".

El rescate de Air Europa o Zapatero, coincidencias entre Aldama y Koldo

A lo largo de las declaraciones también se han producido coincidencias entre Koldo y Aldama. Una de las más llamativas: la defensa de la legalidad del rescate de Air Europa. Aldama, en este punto, incluso elogió el esfuerzo que hacía José Luis Ábalos para sacar adelante el rescate a la aerolínea. En la declaración de Aldama también se habló sobre el papel del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. Aldama explicó que la trama le habría advertido porque estaba pisando sus negocios con los del expresidente y que Koldo llegó a decir que le dieran "por culo a ZP". La abogada de Koldo preguntó a propósito por estas mismas palabras a su cliente, y Koldo no las negó.

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